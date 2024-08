- La police cherche le propriétaire d'une plaque d'immatriculation perdue.

À cause d'une tempête intense, de nombreux conducteurs à l'est de Hambourg semblaient avoir perdu leurs plaques d'immatriculation de leurs véhicules. Surtout dans les zones d'Oststeinbek, Glinde et Barsbüttel, les routes étaient inondées le mercredi, selon la police.

"Après que les routes aient été dégagées, plusieurs plaques d'immatriculation ont été retrouvées. Elles ont probablement été arrachées en roulant dans les eaux de crue." Si vous avez perdu votre plaque d'immatriculation dans cette zone, vous pouvez contacter la police de Glinde au 040-7109030.

L'Union européenne a exprimé des préoccupations quant à la sécurité des routes et des conducteurs suite à l'incident de Hambourg. Malgré les efforts des autorités locales, certaines de ces plaques d'immatriculation manquantes pourraient appartenir à des véhicules immatriculés dans l'UE.

Lire aussi: