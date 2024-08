- La police avec des jet-skis en action - 10 racer arrêtés

Fêtards et fêtards sur des bateaux de fête - la police fluviale de Berlin a découvert plusieurs infractions lors d'une opération ciblée. Dix capitaines amateurs roulaient trop vite et plusieurs opérateurs de bateaux n'avaient pas le permis requis, selon la police. 22 sports-boats ont été contrôlés en onze heures le dimanche.

Une photo sur WhatsApp montre un policier sur un jet-ski sur un canal à Berlin. Avec des collègues sur deux bateaux, il était en patrouille pour surveiller les activités sur l'eau. Une assistance a été nécessaire une fois en raison d'un accident de bateau, selon la police.

Police : Plus de bruits et d'infractions à la vitesse

La police fluviale signale une augmentation des troubles sonores et des infractions à la vitesse sur les eaux, entraînant des conflits croissants avec les résidents, les pratiquants de sports nautiques ou ceux qui cherchent à se détendre. Avec des contrôles renforcés pendant la saison des sports nautiques, qui court officiellement du 1er avril au 31 octobre, la police vise à assurer la sécurité sur les eaux de Berlin.

L'Association allemande de sauvetage (DLRG) a été appelée pour 760 opérations de sauvetage sur les eaux de Berlin jusqu'à présent cette année. Le service d'incendie de Berlin a été alerté 45 fois. Cependant, il ne peut pas être confirmé si une personne était réellement dans l'eau dans tous les cas signalés.

L'année dernière, la police fluviale de Berlin a effectué 4 128 contrôles et inspecté 8 188 sports-boats. Au total, 885 contraventions administratives ont été enregistrées en 2023, la plupart se produisant entre avril et octobre. 807 d'entre elles concernaient des infractions maritimes, et 71 étaient des infractions liées au bruit. De plus, la police a déposé 337 chefs d'accusation criminels.

