La police de Cologne a arrêté jeudi soir quatre suspects de vol de voiture, dont des mineurs, originaires de France. Deux adolescents de 16 ans, un adolescent de 17 ans et un jeune homme de 20 ans ont été provisoirement placés en détention. Deux voitures ont également été saisies, l'une d'elles ayant été volée en France plus tôt dans la journée.

La police néerlandaise avait informé leurs collègues de Cologne des déplacements des suspects. Une voiture volée et un "véhicule de soutien" ont traversé la frontière germano-néerlandaise et se dirigeaient vers Cologne sur l'A4. Chaque véhicule contenait deux personnes. Lorsque les véhicules ont été repérés en Allemagne, une poursuite a commencé.

À un feu de circulation à Cologne, les officiers sont finalement intervenus. Tandis que deux jeunes hommes dans une voiture se sont rendus sans résistance, la situation dans la deuxième voiture était plus complexe. Selon la police, le conducteur de 16 ans a d'abord percuté deux véhicules arrêtés au feu avant de tenter de s'enfuir. Cependant, le SUV heavily damaged est resté bloqué, et le conducteur et le passager ont été appréhendés.

Outre cinq téléphones portables, les enquêteurs ont également saisi de petites quantités de sédatifs et une "torche électrique à électrochoc". Un tel weapon prohibited resemble à une torche électrique régulière mais peut être utilisée comme un électrochoc avec un interrupteur supplémentaire.

