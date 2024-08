- La police arrête des garçons de 13 ans avec des armes à Ebersbach

Un adolescent de 13 ans a été trouvé en possession d'armes prohibées dans la ville de Haute-Lusace d'Ebersbach-Neugersdorf mercredi soir. Lorsque les officiers de police fédérale ont arrêté l'adolescent, ils ont découvert un casse-tête, un couteau papillon et une matraque télescopique. De plus, il avait deux feux d'artifice et un joint sur lui. Les objets ont été confisqués, et les coordonnées du garçon ont été enregistrées avant qu'il ne soit remis à sa mère. La police criminelle enquête.

La police fédérale n'était pas impliquée dans l'incident initial d'Ebersbach-Neugersdorf, mais elle pourrait être appelée à apporter son aide dans l'enquête ultérieure en raison de la nature des armes prohibées découvertes. Après avoir identifié plusieurs saisies de drogue de haut niveau, il a été révélé que la police fédérale avait renforcé sa présence et sa vigilance dans la surveillance des activités illégales liées au trafic de drogue et à la possession d'armes.

