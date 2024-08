- La police a trouvé une grosse somme d'argent.

Les officiers de la police frontalière ont découvert de grandes quantités d'argent liquide chez des voyageurs en Basse-Bavière et dans le Haut-Palatinat dans deux cas. Il y a suspicion de blanchiment d'argent, a annoncé la police. La police criminelle a pris en charge les investigations.

Les hommes ne peuvent expliquer les grandes quantités d'argent

Mercredi, des officiers ont arrêté un conducteur de 32 ans qui se rendait en République tchèque avec un compagnon de 41 ans sur une aire de repos sur l'A6 près de Pleystein (district de Neustadt an der Waldnaab). Dans divers endroits cachés, la police a trouvé de l'argent liquide à six chiffres dans la voiture. Le conducteur n'a pas fourni d'explications convaincantes ou de preuves sur l'origine de l'argent.

Un jour plus tard, des officiers en civil ont arrêté un homme de 33 ans dans un train de Francfort à Vienne. Dans le sac à dos de l'homme, les officiers de Passau ont trouvé plusieurs liasses d'argent liquide - soit environ 40 000 euros. Le homme de 33 ans n'a pas non plus fourni de raison plausible pour l'origine et l'utilisation de l'argent.

La police enquête sur d'éventuelles activités de blanchiment d'argent, compte tenu des grandes quantités d'argent liquide découvertes sans explication suffisante de la part des individus concernés. Dans les deux cas, l'absence de crédibilité quant à l'origine des sommes importantes suscite des soupçons de blanchiment d'argent.

