- La police a lancé une vidéo surveillance à l'extérieur de la gare principale.

De nouvelles caméras vidéo ont été installées à la gare centrale de Hambourg pour renforcer la sécurité dans la zone. Outre la présence accrue de la police et l'instauration de zones interdites d'alcool et d'armes, la vidéosurveillance est un autre pilier du concept de sécurité, ont déclaré le sénateur de l'Intérieur Andy Grote (SPD) et le président de la police Falk Schnabel lors de l'inauguration symbolique de la nouvelle technologie.

L'objectif est de détecter rapidement les situations dangereuses afin d'intervenir de manière ciblée. De plus, les caméras installées sur la place de la gare sont censées avoir un effet dissuasif sur les fauteurs de troubles et les criminels potentiels.

Initialement, 24 caméras seront installées sur les places Heidi-Kabel et Hachmann, avec pour projet d'augmenter ce nombre à 27. Sept des caméras actuellement en fonctionnement peuvent pivoter et zoomer, tandis que les autres sont fixes. Les images seront collectées dans une salle dédiée à la gare de police 11 sur Steindamm et analysées sur place.

La ville a investi environ 1,2 million d'euros dans la nouvelle technologie de vidéosurveillance. Les coûts de fonctionnement annuels sont de plusieurs centaines de milliers d'euros, a déclaré Grote.

Les caméras sont déjà équipées pour la vidéosurveillance intelligente, similaire à celle déjà utilisée à la place Hansaplatz. Depuis l'été dernier, les mouvements des personnes captées par les caméras sont analysés à l'aide de l'informatique pour détecter des schémas inhabituels tels que des coups de pied, des coups de poing ou des poussées.

Grote a déclaré : "Les expériences jusqu'à présent à la gare centrale montrent que cela a été réussi pour renforcer la sécurité et la qualité de séjour avec les interdictions d'armes et d'alcool, ainsi qu'une approche unie et déterminée de tous les partenaires de sécurité".

Depuis le printemps dernier, des patrouilles appelées "Quattro" composées d'officiers de la police de Hambourg, de la police fédérale, de la sécurité DB et de Hochbahn patrouillent à la gare centrale. Depuis octobre dernier, une interdiction d'armes est en vigueur autour de la gare centrale, et depuis avril de cette année, une interdiction d'alcool a également été introduite.

Schnabel a déclaré : "Avec une forte présence policière et l'utilisation cohérente de nos options légales, la vidéosurveillance est le troisième élément de notre ensemble de mesures pour renforcer l'application de la loi, dissuader les contrevenants et contribuer à ce que tout le monde se sente en sécurité à la gare centrale".

