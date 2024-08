- La police à la piscine en plein air de Berlin-Steglitz

Il y a eu une autre intervention de police dans une piscine publique de Berlin. Plusieurs officiers de police ont été envoyés à la piscine publique de l'Insulaner à Steglitz jeudi après-midi. Ils ont été alertés, selon un officier sur les lieux, en raison de signalements de disputes. Par précaution, un contingent plus important a été envoyé. Deux hommes ont apparemment reçu une interdiction - la police a attendu qu'ils quittent la piscine. La situation a été résolue relativement rapidement.

Le mois dernier, la piscine publique de Gropiusstadt a été fermée plus tôt en raison d'une dispute entre jeunes hommes. Sinon, il a été relativement calme cette année, peut-être en raison de la météo imprévisible en juin et juillet. Les exploitants de la piscine ont exprimé leur satisfaction avec une évaluation intermédiaire en milieu de juillet.

Au cours des dernières années, il y a eu des interventions de police occasionnelles dans des piscines bondées par temps chaud en raison de troubles causés par des jeunes hommes ou des bagarres entre baigneurs. Les exploitants de piscines ont introduit des contrôles d'identité, déployé plus de personnel de sécurité, installé des caméras à certaines entrées et appliqué plus strictement les interdictions de baignade. La police s'est également positionnée plus fréquemment devant la Columbiabad à Neukölln, la piscine d'été de Pankow et la piscine publique de l'Insulaner, où la plupart des incidents ont eu lieu.

