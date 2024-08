- La police a arrêté un kangourou et l'a transféré au parc du Serengeti.

Un kangourou errant qui avait échappé à la capture depuis fin juillet a été appréhendé par les autorités dans le district de Stade et transféré au parc Serengeti à Hodenhagen. Le propriétaire du parc, Fabrizio Sepe, a déclaré : "En apprenant l'existence de ce kangourou insaisissable, nous avons sauté sur l'occasion pour l'aider à être capturé. Après tout, nous avons déjà vécu une situation similaire il y a douze ans, et nous avons réussi à récupérer l'animal quelques jours plus tard."

Le kangourou mystery a été capturé par des officiers, accompagnés d'un vétérinaire, dans un verger isolé à Oederquart-Doesemoor il y a peu. L'origine de l'animal, estimé à environ 60 cm au garrot, reste inconnue. Selon le parc Serengeti, il s'agit d'un jeune mâle kangourou de Bennett.

La police soupçonne que le kangourou errant vient d'une propriété privée et que la possession de tels animaux n'exige pas d'enregistrement. L'animal semble ne pas avoir de blessures et être en bonne santé, selon les premières observations. Il a été transporté à Hodenhagen dans une caisse pour chien et résidera initialement dans une zone séparée de l'enclos des kangourous. Pour l'acclimater, il n'aura inizialmente que des contacts visuels avec ses pairs. Des contrôles vétérinaires seront également effectués pour s'assurer que le nouvel arrivant n'introduit pas de maladies dans la communauté existante.

Bien que le kangourou ne soit pas encore visible dans son enclos, le propriétaire du parc, Fabrizio Sepe, reste optimiste : "Ici, le petit pourra profiter d'une vie confortable dans un habitat naturel avec d'autres kangourous. Il faudra peut-être du temps avant qu'il ne soit présenté à sa nouvelle famille dans l'enclos, mais son comportement calme aujourd'hui nous donne de l'espoir quant à son intégration dans ce nouvel environnement."

L'origine du kangourou errant reste incertaine, mais il est suspecté de venir d'une propriété privée où la possession de tels animaux n'exige pas d'enregistrement. Quoi qu'il en soit, le kangourou de Bennett vivra maintenant en harmonie avec d'autres kangourous au parc Serengeti, car le parc vise à lui offrir un environnement rempli de 'compagnons' de sa sorte.

