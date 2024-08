La plus vieille maman panda donne naissance à des jumeaux

Ying Ying a mis au monde les bébés aux premières heures du jeudi, à la veille de son 19ème anniversaire - équivalent à 57 ans en années humaines, selon un porte-parole du parc d'attractions d'Hong Kong.

Des photos publiées par le parc à thème montrent Ying Ying juste avant qu'elle n'entre en travail de cinq heures, et ses jumeaux de la taille de la paume de la main, de couleur rose - les premiers pandas géants nés à Hong Kong.

Les bébés, une femelle pesant 122 grammes (4,2 onces) et un mâle pesant 112 grammes (presque 4 onces), sont finalement arrivés après des années d'efforts infructueux de Ying Ying pour s'accoupler avec son partenaire Le Le après avoir été offerts à la ville en 2007 par le gouvernement chinois.

"Cette naissance est une véritable rareté, surtout considering que Ying Ying est la plus vieille panda géante connue à avoir réussi à donner naissance pour la première fois", a déclaré Paulo Pong, président de la Corporation du parc d'Océan, dans un communiqué.

Mais les visiteurs devront attendre quelques mois pour la première apparition officielle des bébés, car les nouveau-nés reçoivent des soins intensifs 24 heures sur 24.

"Les deux bébés sont actuellement très fragiles et ont besoin de temps pour se stabiliser, surtout la femelle qui a une température corporelle plus faible, des cris plus faibles et une prise de nourriture plus faible après la naissance", a déclaré le parc.

Ying Ying avait auparavant subi une série d'avortements - et sa grossesse de cinq mois n'a pas été facile, a ajouté le parc.

"Les pandas géants ont des difficultés notoires pour se reproduire, surtout lorsqu'ils vieillissent", a déclaré le communiqué. "En tant que première mère, Ying Ying était compréhensiblement nerveuse tout au long du processus. Elle a passé la plupart de son temps couchée sur le sol et à se tordre."

Les pandas géants ont une seule période de fertilité par an, qui dure de un à trois jours, et leur préférence pour vivre seuls dans leur habitat naturel signifie qu'ils s'accouplent rarement.

Originaires du sud-ouest de la Chine, Beijing a passé des décennies à essayer de booster la population de ces ours emblématiques, en créant des réserves immenses dans les montagnes pour les sauver de l'extinction.

Les pandas géants sont infamement difficiles à élever en captivité, mais après des années de déclin, leur nombre dans la nature a augmenté ces dernières années.

En 2017, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a classé l'espèce de "menacée" à "vulnérable" après que sa population ait augmenté de près de 17% au cours de la décennie précédente.

On estime qu'il reste environ 1 800 pandas dans la nature, principalement dans les montagnes du Sichuan, dans l'ouest de la Chine. Il y a environ 600 pandas en captivité et Beijing en prête certains à environ 20 pays.

