La plus haute juridiction du Venezuela invite les candidats à la présidence à comparaître devant elle

Dans la lutte pour le pouvoir suite à l'élection présidentielle au Venezuela, qui a été accompagnée d'allégations de fraude, la Cour suprême loyale au gouvernement a convoqué tous les anciens candidats à la présidence à comparaître devant la justice. Le candidat de l'opposition critique du gouvernement, Edmundo González Urrutia, doit comparaître le mercredi, tandis que le président autoritaire Nicolás Maduro est prévu pour comparaître le vendredi, selon un communiqué de la Cour suprême. Les candidats qui ne se conformeront pas à la convocation encourent des conséquences légales.

Tandis que Maduro a annoncé sa comparution, González n'attend pas un procès équitable et est donc peu probable qu'il se présente. "Si je compare devant la justice dans ces conditions, je suis absolument sans défense car je ne peux pas me défendre et il n'y aura pas de procès équitable, et je ne risque pas seulement ma liberté, mais surtout la volonté du peuple vénézuélien", a déclaré González.

González, avec la dirigeante de l'opposition María Corina Machado, avait appelé dans une lettre ouverte les forces de sécurité à se ranger du côté du peuple et à ne plus suivre les ordres du gouvernement en place.

Le Parquet général a entamé des enquêtes contre tous les deux. Ils sont accusés de former une organisation criminelle, de conspiration, d'usurpation de fonction et d'incitation à la rébellion. La hiérarchie militaire et policière a récemment réaffirmé sa loyauté envers l'autoritaire Maduro.

Ces derniers jours, de nombreuses personnes au Venezuela ont protesté contre l'élection qu'elles estiment manipulée. L'État a répliqué brutalement. Selon les organisations de droits de l'homme Provea et Human Rights Watch, au moins 24 personnes sont mortes et des centaines ont été arrêtées.

La commission électorale, loyale à la ligne, a officiellement déclaré l'autoritaire président Maduro, qui est au pouvoir depuis 2013, vainqueur de l'élection. L'opposition accuse le gouvernement de fraude électorale et réclame la victoire de leur candidat González.

