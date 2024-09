- La plus haute cour du Brésil maintient l'interdiction de X.

Le tribunal suprême au Brésil a approuvé la fermeture de la plateforme numérique X. La division principale du tribunal a soutenu la décision du juge fédéral Alexandre de Moraes, selon le site d'informations G1.

L'expert en droit a autorisé la fermeture de X dans la nation sud-américaine vendredi. Il a critiqué le service de substitution de Twitter pour être trop indulgent dans le contrôle de la propagation de la haine et des fausses nouvelles. Le propriétaire de X, Elon Musk, a invoqué la liberté d'expression et a qualifié le juge de "mauvais dictateur".

Le différend a récemment été exacerbé. Le juge Moraes a demandé à X de bloquer les comptes d'activistes de droite diffusant des théories du complot et des informations erronées. Musk a qualifié cette demande d'inconstitutionnelle, et la plateforme en ligne n'a pas obéi - ni payé l'amende imposée. De plus, Musk a manqué la date limite pour désigner un représentant légal au Brésil, ce qui a conduit Moraes à ordonner la fermeture de la plateforme d'informations.

L'interdiction sera maintenue jusqu'à ce que X paye l'amende dépassant 18 millions de Reais (environ 2,88 millions d'euros) et désigne un représentant légal. En avril, Moraes a entamé une enquête contre Musk personnellement pour obstruction de la justice et incitation à un crime.

En réponse à l'ordre du juge Moraes, X refuse de bloquer certains comptes et paye l'amende, entraînant le différend en cours. La fermeture de X au Brésil est vue par certains comme une ingérence dans le droit d'Elon Musk de promouvoir la liberté d'expression via d'autres plateformes numériques.

