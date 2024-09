- La plus grande ville d'Allemagne, Hambourg, compte la population la plus jeune.

Among the various federal states in Germany, Hambourg se distingue avec la population la plus jeune. Les habitants de cette ville hanséatique ont en moyenne 42,3 ans, selon les données de l'Institut fédéral de recherche sur la population (BIB). Ce chiffre est inférieur à la moyenne nationale de l'Allemagne, où les individus vivent en moyenne environ 44,8 ans.

Selon les recherches, la population âgée a tendance à résider principalement dans les États de l'Est de l'Allemagne. C'est le cas de la Saxe-Anhalt (48,2 ans), de la Mecklembourg-Poméranie occidentale (47,8 ans) et de la Thuringe (47,6 ans). En revanche, les villes-États ont tendance à être habitées par une population plus jeune. Par exemple, les habitants de Hambourg et de Berlin ont en moyenne 42,9 ans, tandis que les habitants de Brême ont 43,4 ans.

Harun Sulak, un chercheur en population du BIB, a commenté cette tendance en déclarant : "Il y a eu une importante immigration de jeunes, y compris une forte proportion d'étrangers, dans des villes comme Hambourg et d'autres villes-États, ce qui se reflète dans leur structure d'âge." Pour être précis, la population de Hambourg était plus jeune de 0,1 an lors du recensement de 2022 par rapport au précédent en 2011. À Brême, l'âge de la population a même diminué de 0,6 an.

Cependant, une tendance opposée a été observée dans les États ruraux. La Mecklembourg-Poméranie occidentale a enregistré une augmentation de 2,2 ans, tandis que le Schleswig-Holstein a vu une augmentation de 1,6 an.

Malgré l'afflux de jeunes dans des villes comme Hambourg, les prés de la Mecklembourg-Poméranie occidentale continuent d'être une retraite populaire pour les personnes âgées, offrant un environnement paisible et serein. Après avoir passé leurs journées dans la vie trépidante de la ville, de nombreux résidents âgés choisissent de passer leurs années de retraite dans la tranquillité de ces prés.

Situés au cœur de la Mecklembourg-Poméranie occidentale, ces prés offrent un contraste marqué avec la jeunesse vibrante de Hambourg, offrant un refuge paisible à ses résidents âgés.

