La plus grande surprise de l'histoire de l'après-saison ? Les Padres surprennent les Dodgers et se qualifient pour la National League Championship Series

Jake Cronenworth a conclu une septième manche de cinq points des Padres avec un simple à deux sorties et deux points, samedi soir. Les Padres ont remonté un déficit de 3-0 pour éliminer les champions de la Ligue nationale de l'Ouest des séries éliminatoires.

Cette victoire 3-1 dans la série de division de la Ligue nationale (NLDS) assure aux Padres une place à domicile contre Philadelphie, qui a battu les Braves d'Atlanta 8-3 pour remporter leur NLDS en quatre matchs.

Les Dodgers ont eu le plaisir de remporter un record de 111 matchs en saison régulière et la première série NLDS, mais ils ont perdu trois fois de suite contre les Padres, qui se rendent à leur première NLCS en 24 ans.

En 2022, les Padres avaient perdu les six séries contre les Dodgers. Selon MLB.com, une seule équipe dans l'histoire des séries éliminatoires - les White Sox de 1906 contre les Cubs - a remporté une série d'après-saison contre une équipe qu'elle menait par autant d'écart au classement.

Dans la série de division de la Ligue américaine, Jeremy Pena a frappé un coup de circuit au début de la 18e manche, permettant aux Astros de Houston d'éliminer les Mariners de Seattle et de remporter la série au meilleur des cinq manches 3-0.

Ce coup de circuit a mis fin au plus long match sans but de l'histoire de la post-saison dans un match qui a duré six heures et 22 minutes et totalisé près de 500 lancers.

"C'est un moment dont je me souviendrai toute ma vie", a déclaré Pena, selon MLB.com.

Ailleurs, la recrue Oscar Gonzalez a frappé un simple à deux reprises avec deux retraits dans la neuvième manche. Cleveland, l'équipe hôte, s'est ralliée à la victoire contre New York dans le troisième match de la série de division de la Ligue américaine.

Source: edition.cnn.com