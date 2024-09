- La plus grande procession sur les toits de Regensburg dans le monde

Le 22 septembre est chargé d'activités à Ratisbonne: Environ 1 300 dachshunds accompagnés de leurs maîtres sont attendus à la parade des dachshunds, avec une foule importante prévue. Environ 10 000 spectateurs sont attendus le long des rues pour voir ces stars à quatre pattes défiler dans le centre-ville. Le fondateur du musée, Seppi Kublbeck, exprime son excitation mais exprime des préoccupations concernant la circulation, encourageant les participants à utiliser les transports en commun ou à se garer dans les parkings avant l'événement.

La date limite d'inscription pour la parade des dachshunds est fixée au 8 septembre. Des participants venus d'Allemagne et de divers pays tels que la France, la Pologne, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Croatie, la Russie, le Brésil, les États-Unis, la Suisse et l'Ukraine se sont déjà inscrits.

Les organisateurs remercient les autorités locales, la police et une société de sécurité privée pour leur soutien. Pour éviter toute confusion, ils ont élaboré un plan : les dachshunds et leurs propriétaires peuvent arriver à partir de 11 h sur la place du Dult, où ils seront divisés en groupes en fonction des régions et des pays.

Un témoignage de la joie de vivre

La place du Dult servira de point de départ pour la parade. Les dachshunds et leurs propriétaires traverseront l'île Jahn et le pont de pierre, parcourant la vieille ville pour atteindre la cathédrale Saint-Pierre. La parade est prévue pour commencer aux alentours de 13 h. La police gérera la circulation, le personnel de sécurité accompagnera le cortège et fournira des sacs pour les déchets si nécessaire, et la place de la cathédrale sera fermée pour l'arrivée de la parade, prévue aux alentours de 14h30.

Les créateurs du musée du dachshund ont pour objectif de célébrer la joie de vivre et de mettre en valeur l'importance culturelle des dachshunds en Bavière et en Allemagne avec la parade des dachshunds. Des préoccupations entourent les éventuelles interdictions d'élevage de dachshunds en raison de la révision de la loi de protection des animaux, introduite au Bundesrat au début du mois de juillet, qui pourrait atteindre le Bundestag à l'automne.

Un symbole de la tradition allemande

Selon Kublbeck, les dachshunds incarnent la tradition allemande. C'est pourquoi le musée du dachshund a pour objectif de demander l'inclusion de l'élevage de dachshunds dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. De plus, si tout se passe bien le 22 septembre, la marche des dachshunds pourrait battre un record du monde Guinness. Un notaire sera présent pour attester tout record.

La maire Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) a accepté la patronage de la parade, louant le musée du dachshund en tant qu'attraction unique, loufoque et scientifiquement fondée de la ville.

Kublbeck et Storz ont fondé le musée du dachshund à Passau en 2018 et l'ont déplacé à Ratisbonne en 2023. Ils ont ensuite embauché Moritz Hickl en tant que directeur d'entreprise et peuvent maintenant compter sur une équipe de 14 membres. Selon les données disponibles, environ 30 000 visiteurs du monde entier se rendent chaque année au musée.

