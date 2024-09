La plus grande pleine lune de l'année et la pluie de météores Orionides

Octobre prochain réserve quelques événements astronomiques passionnants. La pleine lune, connue sous le nom de lune de chasse, atteindra son apogée le 17 à 13h26, marquant la plus grande pleine lune de l'année. Cet événement céleste entraînera également des marées extrêmes et des surges de tempête le long des côtes.

La proximité de la lune avec la Terre intensifiera également la force de gravité, causant des marées extrêmes. Des surges de tempête sont attendues sur les côtes, avec tout orage automnal potentiellement amplifiant cet effet.

Alignement planétaire en automne

Dans le ciel du soir, Saturne, la planète annelée, peut être vue haut dans l'est dans la constellation du Verseau. Elle est visible toute la nuit et s'éloigne progressivement du ciel matinal. La nuit du 14 au 15, la lune presque pleine passera près de Saturne.

Vénus apparaît également dans le ciel du soir, mais n'est pas encore très visible. Après le coucher du soleil, elle peut être repérée dans le sud-ouest profond. Le 26, elle passera près de l'étoile géante rouge Antares dans le Scorpion. Au début octobre, Vénus se couche peu de temps avant 20h, tandis qu'à la fin du mois, elle se couche une demi-heure plus tôt.

Jupiter devient la planète dominante du soir. Sa levée se produit le 1er aux alentours de 22h, mais à la fin du mois, elle se produit deux heures plus tôt. La brillance de Jupiter illumine le ciel nocturne, éclipsant Vénus qui se couche avant la levée de Jupiter.

Dans le ciel nord-est, Mars apparaît de plus en plus tôt. Si elle se lève le 1er à minuit et demi, elle traverse l'horizon est le 31 déjà un quart d'heure avant 23h. La brillance de Mars augmente considérablement tout au long du mois. À la fin octobre, Mars sort de la constellation des Gémeaux et entre dans la constellation du Cancer.

Malheureusement, Mercure ne sera pas visible ce mois-ci. La planète rapide ne fera pas d'apparition.

Douche d'étoiles Orionides

Outre les Draconides, la douche d'étoiles Orionides est active du début octobre à la première semaine de novembre. Leur origine remonte à la comète de Halley. Le pic est attendu le 22 octobre, avec environ 25 à 30 météores par heure prévus pendant l'observation. Le meilleur moment pour observer est de minuit à 5h du matin. Les Orionides sont connues pour leur vitesse extrême, approchant la Terre à environ 65 kilomètres par seconde.

Le soir, les constellations d'automne prennent leurs positions. Cassiopée, le célèbre W céleste, brille dans le zénith. Le carré d'étoiles de Pégase, connu sous le nom de rectangle d'automne, a atteint le méridien. Le Triangle d'été, composé de Vega, Deneb et Altair, a été déplacé vers l'ouest.

Parmi les constellations d'automne se trouve Andromède, qui est reliée à Pégase. Son sauveur, Persée, est également représenté sous forme de constellation, ainsi que la monstruosité marine Cétus, connue sous le nom de baleine en allemand. Cétus prend sa place dans le sud-est. En raison de ses étoiles faibles, il peut être difficile à identifier.

Profondément dans le sud, Fomalhaut, l'étoile principale de la constellation du Poisson austral, brille. Fomalhaut est le nom arabe de la bouche du poisson. Sud d'Andromède, les constellations des Poissons et du Bélier peuvent être vues. Le Bélier est une petite constellation distinctive, composée principalement de trois étoiles qui forment un triangle obtus.

Dans l'est, deux étoiles brillantes peuvent être repérées. Dans le nord-est, Capella brille jaune dans le Charioteur, et profondément dans l'est, Aldébaran brille rouge dans la constellation du Taureau, annonçant l'hiver approchant.

Éclipse solaire - Invisible en Europe

Octobre commence par une éclipse solaire, malheureusement peu pratique car elle n'est pas visible en Europe. Le 2 octobre à 20h49, la nouvelle lune sombre passe devant le soleil, le couvrant. Cependant, le même jour, la lune est à une distance de 406 516 kilomètres de la Terre, rendant le disque de la nouvelle lune sombre légèrement plus petit que celui du soleil.

En conséquence, la lune ne peut pas couvrir complètement le soleil. Un anneau brillant du soleil reste autour de la nouvelle lune. La zone de la phase en forme d'anneau s'étire principalement sur le Pacifique. Elle commence au sud d'Hawaii, traverse l'océan Pacifique, frôle la pointe sud de l'Amérique du Sud et se termine dans l'Atlantique Sud.

Au fur et à mesure que octobre progresse, le soleil adopte des positions de plus en plus australes. Il traverse la constellation de la Vierge et passe à la constellation de la Balance le 31 octobre au petit matin. La nuit du 22 au 23 octobre, il entre dans le signe du Scorpion à minuit. La hauteur du soleil à midi diminue de onze degrés, et la durée du jour raccourcit d'environ deux heures.

Le 27 octobre, l'heure d'été centrale européenne prend fin. Les horloges seront reculées d'une heure à 3h CEST.

La douche d'étoiles Orionides, originaire de la comète de Halley, est une addition passionnante aux événements d'astrologie en octobre, avec un pic attendu le 22. La lune presque pleine les 14 et 15 aura également une rencontre rapprochée avec Saturne, offrant un spectacle céleste dans le ciel du soir.

