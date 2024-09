- La plus grande œuvre d'art de Lindenberg est exposée dans les locaux de Hapag-Lloyd.

La peinture la plus ambitieuse de Lindenberg à ce jour, une fresque de ses 'Udo-personnages' interagissant avec la ligne d'horizon de Hambourg, des conteneurs de fret et des protecteurs célestes, orne désormais la plus grande salle de conférence du siège de Hapag-Lloyd sur Ballindamm. "J'ai représenté le 'Andrea Doria' avec des sirènes, remplaçant les guitares par des fusils en possession d'Erich Honecker, et moi-même, décontracté avec un chapeau et un cigare, devant l'Hôtel Atlantique, mon logement pendant presque trois décennies", a partagé Lindenberg. "L'œuvre d'art est si époustouflante qu'elle pourrait laisser les spectateurs sous le charme du plaisir", a-t-il ajouté, concluant par un joyeux "Gros 'Hallo' et pas d'inquiétude - c'est terminé. À la vôtre !"

La création de Lindenberg, un mélange de son parcours musical et de son talent artistique, célèbre également l'héritage de Hapag-Lloyd, avec des migrants du 19e siècle partant pour l'Amérique, l'ancien dirigeant Albert Ballin de la compagnie et un navire de cargaison, a commenté Rolf Habben Jansen, PDG de Hapag-Lloyd. "Nous sommes ravis de pouvoir désormais arborer la plus grande peinture d'Udo Lindenberg à ce jour", a-t-il déclaré. Michael Behrendt, président du conseil de surveillance, a mis en avant l'opportunité pour le public de découvrir l'œuvre lors de rassemblements.

