- La plus grande exposition de camping-cars d'Europe est en cours.

Salon du Caravaning démarre à Düsseldorf

À partir de ce vendredi, le Salon du Caravaning à Düsseldorf s'apprête à commencer. Selon les organisateurs, il s'agit du plus grand salon mondial de l'industrie du caravaning. Vous y trouverez 778 stands exposant leurs produits dans 16 halls intérieurs et un espace extérieur. L'événement se termine le 8 septembre. Outre les caravanes et les camping-cars, les visiteurs pourront également découvrir des accessoires, de l'équipement, des tentes et des maisons mobiles. Diverses destinations de voyage et aires de camping spécialisées y sont également présentes. En 2023, la foire a accueilli environ 254 000 visiteurs.

Tendance du Caravaning : élégant et portable

Un représentant du salon a déclaré : "Les acheteurs peuvent s'attendre à des prix relativement stables et parfois même diminués pour les nouvelles caravanes et camping-cars." Une tendance dans les caravanes se dirige vers des remorques plus légères et portables, les rendant compatibles avec les véhicules électriques. "Le confort et la connectivité sont des améliorations continues dans les caravanes." Dans les camping-cars, une nouvelle catégorie de véhicules de base économes en carburant avec des systèmes d'assistance avancés émerge. "La traction intégrale gagne également en popularité."

Le voyage en camping-car reste très apprécié des Allemands. De janvier à juillet, environ 52 700 nouveaux camping-cars ont été immatriculés, soit une augmentation de 9,8 % par rapport à l'année précédente, selon l'Association de l'Industrie du Caravaning (CIVD). En revanche, la demande de nouvelles caravanes a légèrement diminué de 1,1 % pour atteindre environ 15 000 nouvelles immatriculations. D'ici la fin de 2023, plus de 838 000 camping-cars et 757 000 caravanes circulaient sur les routes allemandes. La CIVD est le sponsor idéal pour cet événement.

Les visiteurs du Salon du Caravaning découvriront une large gamme de produits allant des caravanes et camping-cars aux accessoires, équipements, tentes et maisons mobiles. D'autres services liés au voyage, tels que les aires de camping spécialisées et diverses destinations de voyage, y seront également présentés.

En considérant les autres offres de l'événement, les touristes peuvent planifier leurs futurs voyages de camping de manière plus complète, les aidant à concevoir leur voyage parfait.

Lire aussi: