La "plus belle période de l'année" peut être difficile à vivre si vous êtes en deuil. Voici comment y faire face

En tant que thérapeute en traumatologie à Washington, DC, spécialisée dans le deuil et la perte, Meghan Riordan Jarvis conseille ses clients sur la manière de traverser ce qui peut être une période éprouvante, pleine de déclencheurs douloureux. Elle apporte à son travail non seulement des décennies de formation et d'expérience clinique, mais aussi une perspective personnelle issue de ses propres luttes avec un trouble complexe de stress post-traumatique à la suite de la mort soudaine de sa mère.

Dans son nouveau livre, "End of the Hour : A Therapist's Memoir", qu'elle qualifie de "lettre d'amour à mes clients", Mme Jarvis raconte comment elle s'est rendue elle-même dans le centre de traitement pour patients hospitalisés où elle avait auparavant envoyé des clients, partageant des idées et des pratiques tirées de sa propre expérience du deuil incarné ainsi que des interventions qui ont aidé les personnes qu'elle traite. Dans cette conversation, Jarvis explique comment le fait d'être attentif aux réactions de son corps permet d'obtenir des informations essentielles pour se remettre d'une perte - pendant les fêtes et au-delà.

Cette conversation a été éditée et condensée pour plus de clarté.

CNN : Pourquoi les fêtes de fin d'année sont-elles si difficiles à vivre pour les personnes en deuil ?

Meghan Riordan Jarvis : L'écart entre nos attentes et la réalité joue un rôle important. Au lieu d'être la "période la plus merveilleuse de l'année", les fêtes sont stressantes et chargées de chagrin pour beaucoup de gens. Souvent, mes clients élaborent des stratégies d'évitement. Ils font leurs achats en ligne pour échapper à l'interminable musique des fêtes, font des doubles réservations pour réduire le temps passé à des réunions inconfortables, ou planifient même un voyage à Aruba pour éviter d'avoir à affronter le bas manquant suspendu au-dessus de l'âtre. Mais essayer de contourner les éléments déclencheurs du deuil ne fonctionne pas. Il n'est pas possible d'échapper à un sentiment.

CNN : Qu'entendez-vous par "déclencheurs" ? Et pourquoi ne pouvons-nous pas les éviter ?

Jarvis : Nous sommes faits de souvenirs. Un déclencheur signifie qu'un stimulus du moment présent vous ramène à un souvenir. Pour nous protéger, notre cerveau codifie constamment les informations comme étant soit une menace, soit une absence de menace. S'il voit une donnée familière qui est codée comme nuisible à notre bien-être, le cerveau va, instinctivement, nous pousser à réagir comme une menace pour essayer de nous protéger. Cela est vrai même si ces "données" sont simplement le "This is Christmas" de John Lennon [une ligne de sa chanson "Happy Xmas (War Is Over,)"] qui me tue parce qu'il me rappelle ma mère. Il s'agit d'un processus automatique du système nerveux. Nos tentatives d'évitement ne seront jamais meilleures que nos systèmes intégrés de mémorisation.

CNN : Qu'est-ce qui préoccupe le plus les personnes en deuil à cette période de l'année ?

Jarvis : L'anticipation peut être le pire moment. Les gens me demandent toujours : "Comment vais-je passer cette journée ?" Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est "avec le moins de douleur possible". Ce qui cause généralement le plus de douleur, c'est la croyance erronée que l'on peut éviter la douleur. Je dis à mes clients : "Vous passerez la journée. La journée sera ce qu'elle sera. Présentez-vous à tous les événements sans porter de jugement. Je leur rappelle également qu'ils n'auront plus jamais à vivre cette journée. Je les rassure : "Ce que vous ressentez à l'égard des vacances ne sera pas le même dans 365 jours".

Soyez attentif à la façon dont votre corps réagit aux éléments déclencheurs du deuil, a déclaré Mme Jarvis.

Lorsque les gens disent : "Je ne peux pas supporter la douleur", je leur rappelle : "Vous l'avez déjà fait". Il est important de se rappeler que nous avons déjà survécu à ce moment historique, quel qu'il soit. Donc, si pendant les vacances vous entendez une chanson et qu'elle vous fait réagir, rappelez-vous : "Ce n'est qu'un souvenir". N'oubliez pas non plus que ce n'est pas seulement un souvenir de douleur, mais aussi d'amour.

CNN : Quelles sont les stratégies d'adaptation que vous recommandez ?

Jarvis : Parce que chaque personne est différente, il faut un peu de "Sherlock Holmes" pour trouver ce qui fonctionnera le mieux pour vous. Il est extrêmement important de se sentir moins seul. J'encourage généralement les gens à trouver au moins deux personnes pour être leurs "amis de vacances tristes" - des personnes que vous pouvez envoyer des messages ou appeler lorsque des vagues de chagrin se font sentir. Il est possible d'atténuer l'accablement en le partageant avec des personnes qui se sentent concernées. Si vous n'avez pas d'ami disponible, soyez votre propre ami. Écrivez d'abord l'histoire, puis tournez la page et répondez-y comme si elle avait été écrite par quelqu'un qui vous est cher. Il est très important d'avoir de la compassion pour nous-mêmes lorsque nous vivons une perte.

CNN : Qu'avez-vous découvert sur les symptômes physiques du deuil ?

Jarvis : J'ai été vraiment frappée par l'intensité de mes propres symptômes physiques après la perte de ma mère. Pendant 20 ans, les clients les ont décrits, mais j'ai appris que c'était un peu comme si un ami vous disait ce que c'est que de vivre en France. Puis vous allez en France et vous vous dites : "Oh, c'est ce qu'il voulait dire à propos du beurre salé !". Mon sommeil a été complètement perturbé, un brouillard cérébral m'a conduit à jeter par erreur ma carte de crédit à quatre reprises, une maladie appelée exostose a conduit mon corps à faire pousser de minuscules os dans mon conduit auditif, et mon dos s'est brisé si soudainement et si dramatiquement qu'il m'a mis à genoux et m'a contraint à vivre sur le sol pendant des jours. Toutes nos expériences dans le monde sont filtrées par notre corps. Le stress du deuil peut conduire notre corps à des éruptions.

J'avais une cliente dont les cheveux commençaient à tomber. Elle n'arrêtait pas de dire : "Je suis vraiment stressée", mais ne pouvait pas dire pourquoi. Une fois qu'elle a compris qu'il s'agissait d'une réaction de deuil, cela a totalement modifié sa façon de se montrer à elle-même, l'aidant à réaliser qu'elle n'échouait pas à gérer sa vie, mais qu'elle réagissait plutôt au changement sismique de sa réalité dû à la perte d'un être cher. La perte de cheveux l'a aidée à réaliser qu'elle avait besoin de faire une pause pour faire son deuil.

CNN : Quels conseils donneriez-vous aux gens pour qu'ils soient plus à l'écoute de l'expérience physique de leurs émotions ?

Jarvis : J'utilise cette pratique avec mes clients pour les aider à comprendre comment leur système est branché : Réglez un minuteur sur sept minutes. Ensuite, fermez les yeux et respirez profondément en imaginant qu'un pot de peinture magnétique est lentement versé sur votre tête. Au fur et à mesure qu'elle descend le long de votre corps, la peinture ne s'attache qu'aux endroits où votre corps retient de l'énergie. Lorsque la minuterie s'éteint, notez les endroits où la peinture s'est déposée. Cela vous montre où l'énergie est stockée. Ensuite, nous nous intéressons à l'énergie. Quelle est sa taille ? De quoi est-elle faite ? Change-t-elle de forme ? Depuis combien de temps est-elle là ? Qu'est-ce qu'elle me pousse habituellement à faire ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Avec un peu d'entraînement, on peut se passer d'imaginer de la peinture et se contenter de faire ce que l'on appelle un balayage corporel.

CNN : Comment les personnes en deuil peuvent-elles gérer au mieux les effets physiologiques de la perte ?

Jarvis : Se mettre à l'écoute des réactions de son corps permet de savoir quelles stratégies d'adaptation peuvent aider à réguler le système nerveux. Il est essentiel de comprendre la nature progressive des réactions de menace du corps - de la lutte à la fuite, du gel à l'effondrement. Différentes pratiques vous aideront en fonction de l'état dans lequel vous vous trouvez.

Le mode combat, lorsque vous êtes en deuil, peut ressembler à une surproduction des fêtes - vous dire que vous allez faire en sorte que cette première année sans votre père soit la plus extraordinaire jamais vécue. Malheureusement, nous savons que cet effort pour lutter contre la tristesse ne fonctionnera pas. La capacité du corps à vous rappeler les choses difficiles est plus forte que votre capacité à vous mettre en scène avec du houx et du gui.

Le chagrin fuyant pourrait dire : "Allons à la Barbade et faisons comme si Noël n'existait pas". Il n'y a rien de mal à rompre la routine, bien sûr, mais reconnaissez que, même à la Barbade, le jour de Noël arrivera et que vous n'aurez toujours pas votre père. Des sentiments naîtront sans doute.

Le gel peut se traduire par le fait de ne même pas penser aux fêtes, d'être choqué de découvrir que c'est la veille de Noël ou que l'on a manqué les quatre premiers jours de Hanoukka.

L'effondrement peut conduire à se cacher sous les couvertures, en évitant tout et tout le monde. Ils peuvent essayer de se dissocier, en buvant, en se droguant, en jouant ou en faisant du shopping à outrance pour se distraire des émotions difficiles. Des versions plus saines de la dissociation peuvent consister à colorier un mandala, à faire le ménage ou à se gaver de Netflix.

Le gel et l'effondrement sont les états les plus dangereux. Lorsque nous nous sentons impuissants, le cerveau donne très rapidement un sens à ce sentiment, en nous disant que nous sommes réellement impuissants. Il est essentiel d'interrompre ce processus.

CNN : Qu'est-ce que la perturbation implique ?

Jarvis : Nous devons rencontrer notre système nerveux là où il se trouve. Notre cerveau fonctionne selon deux systèmes différents, le côté activation et le côté apaisement et refroidissement. En cas d'hyperexcitation, lorsque vous dormez trop, manquez d'énergie, souffrez de brouillard cérébral ou de migraines et vous dissociez, un bain à la lavande ne vous fera pas aller mieux. Au lieu de cela, essayez d'intégrer le mouvement dans votre journée - peut-être en prenant un engagement petit et gérable qui vous aidera à passer à l'action. Essayez de faire de la boxe, des sauts d'obstacles ou une marche rapide. Toutes ces activités fournissent une stimulation bilatérale.

Lorsque quelqu'un se sent anxieux ou agité - c'est-à-dire hyper excité - il est important de trouver un moyen de se calmer. Tout comme pour un chiot ou un enfant en bas âge, votre corps peut avoir besoin de dépenser de l'énergie avant de se calmer. Faites donc une course de 30 minutes, suivie d'une douche ou d'un bain chaud, qui peut vous procurer un état apaisant. Le yin yoga ou d'autres pratiques lentes axées sur les étirements et la stimulation bilatérale peuvent également vous aider.

Parfois, pour calmer mon système nerveux hypertrophié, je tiens cinq ou six glaçons dans chaque main et trois ou quatre dans ma bouche. L'inconfort m'enracine en attirant toute mon attention sur la sensation de froid.

Je demande souvent à mes clients de faire un exercice de pleine conscience appelé "54321". Tout d'abord, nommez cinq choses que vous pouvez voir. Ensuite, quatre choses que vous pouvez entendre, trois que vous pouvez toucher, deux que vous pouvez goûter et une que vous pouvez sentir. En thérapie, si je vois qu'un client commence à se dissocier, je lui dis de regarder autour de lui et de me dire une chose qu'il peut voir qui est verte ou deux choses qui sont en verre.

CNN : Comment ces pratiques fonctionnent-elles ?

Jarvis : Lorsque nous sommes dérégulés, une structure cérébrale appelée amygdale grossit, bloquant les messages envoyés à d'autres parties du cerveau, y compris le cortex préfrontal, qui régule nos pensées, nos actions et nos émotions. Les pratiques de réinitialisation du système nerveux central comme celles-ci calment le système limbique de son état de forte activation et invitent les autres parties du cerveau à se remettre en marche.

Pendant toute ma formation, je n'avais jamais entendu un expert aborder directement les symptômes physiques du deuil. Depuis mes propres expériences de traitement, je suis déterminée à informer les gens sur les aspects physiques du deuil et sur la manière d'en guérir. De la même manière que nous enseignons la puberté aux collégiens, nous devons enseigner aux gens comment notre corps vit le deuil afin qu'ils soient préparés à la perte - une expérience humaine inévitable et universelle.

