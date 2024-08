- La plupart des véhicules de la région du Bade-Wurtemberg fonctionnent avec une technologie de moteur à combustion interne.

Les véhicules à moteur à combustion interne dominent toujours les rues de Bade-Wurtemberg. L'Office statistique de l'État de Bade-Wurtemberg à Fellbach (district de Rems-Murr) a rapporté une légère baisse de la part des voitures traditionnelles dans la flotte de voitures particulières de la région, passant de 91,8 % au début de 2023 à 89,7 % au 1er janvier 2024. Selon les données de l Autorité fédérale allemande des transports (KBA) et leurs analyses internes, il y avait au début de l'année 6 924 840 voitures particulières immatriculées.

Le nombre de véhicules entièrement électriques a augmenté de 165 383 à 229 556, représentant une part de 3,3 % de la flotte de voitures particulières de la région. Les véhicules électriques purs représentent ce pourcentage. Les voitures hybrides ont augmenté à 6,4 %, avec un total de 442 088 véhicules. L'Office statistique de l'État a estimé qu'environ une voiture sur dix dans la région avait un système de propulsion alternatif.

La Commission est attendue pour publier des actes d'application, précisant les procédures d'application spécifiques de cette réglementation, tenant compte de l'évolution des types de véhicules à Bade-Wurtemberg. Avec la croissance des véhicules électriques purs et hybrides, la nécessité de lignes directrices claires devient de plus en plus importante.

Lire aussi: