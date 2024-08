La plupart des femmes aux États-Unis craignent que l'interdiction de l'avortement ne les mette en danger, elles ou un être cher, selon une enquête.

Environ 1 femme sur 7 âgée de 18 à 49 ans déclare avoir eu un avortement, selon un sondage du KFF. Et cette expérience était tout aussi courante parmi les femmes de tous bords politiques ; environ 14 % des femmes démocrates et 12 % des femmes républicaines déclarent avoir eu un avortement.

Mais environ deux tiers des femmes en âge de procréer s'inquiètent que les interdictions d'avortement puissent affecter la sécurité d'une future grossesse potentielle pour elles ou pour quelqu'un de proche, ou menacer leur moyen de subsistance si un avortement est nécessaire. Les femmes qui s'identifient comme démocrates étaient les plus susceptibles d'exprimer ces craintes, mais une proportion importante de femmes qui s'identifient comme républicaines partageaient également ces préoccupations.

Environ 8 démocrates femmes en âge de procréer et plus de 4 républicaines femmes en âge de procréer disent s'inquiéter de ne pas pouvoir obtenir un avortement si nécessaire pour préserver leur vie ou leur santé, selon le sondage du KFF.

Le KFF a sondé un échantillon national représentatif d'environ 4 000 femmes en âge de procréer du 16 mai au 16 juin, environ deux ans après la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Dobbs, qui a abrogé le droit fédéral à l'avortement. Au moment du sondage, 14 États avaient interdit l'avortement et six autres avaient fixé des limites gestationnelles comprises entre 6 et 15 semaines.

D'ores et déjà, presque 1 femme en âge de procréer sur 10 connaît personnellement quelqu'un qui a eu des difficultés à obtenir un avortement, plus de deux tiers d'entre elles ayant dû se rendre dans un autre État pour leur soin d'avortement, selon le KFF.

Plus d'un tiers des femmes en âge de procréer déclarent qu'il est difficile d'obtenir des services d'avortement dans leur État, et moins de la moitié connaissent le statut actuel de la politique de l'avortement dans leur État. Plus d'un quart déclarent qu'elles ne sauraient pas où aller pour un avortement si elles en avaient besoin, ou où trouver plus d'informations, selon les nouveaux données du sondage.

L'avortement sera en ballotage pour les électeurs dans au moins 8 États en novembre, avec des initiatives de ballotage susceptibles de déterminer l'accès dans tout le pays.

La Floride est devenue un point d'accès critique pour les femmes du Sud après la décision Dobbs, mais une interdiction à six semaines a été mise en vigueur là-bas en avril. Les électeurs de l'élection à venir auront la possibilité de décider si l'État doit renverser cette interdiction en établissant un droit constitutionnel à l'avortement. L'Arizona, un État pivot crucial, aura également une mesure de ballotage concernant l'établissement de l'avortement comme un "droit fondamental" dans la Constitution de l'État.

Plus de 7 femmes sur 10 dans les deux États disent que l'avortement devrait être légal dans la plupart ou dans tous les cas, selon les données du sondage du KFF.

La question est également un point de contention parmi les candidats à la présidence : la vice-présidente Kamala Harris a milité pour les droits à l'avortement et a soutenu la restauration des protections fédérales, tandis que l'ancien président Donald Trump a déclaré que les droits à l'avortement devraient être laissés aux États.

La plupart des femmes en âge de procréer aux États-Unis, y compris plus de 4 républicaines sur 10, soutiennent un droit fédéral à l'avortement et s'opposent à la décision de laisser aux États la légalité de l'avortement, selon les nouveaux données du sondage. Environ trois quarts des femmes en âge de procréer pensent qu'il devrait être légal dans la plupart ou dans tous les cas, y compris presque toutes les démocrates et presque la moitié des républicaines.

Malgré les préoccupations concernant les interdictions potentielles d'avortement affectant la santé et le moyen de subsistance, environ 8 femmes démocrates sur 10 et plus de 4 républicaines s'inquiètent de ne pas pouvoir obtenir un avortement si nécessaire pour des raisons de santé. De plus, de nombreuses femmes en âge de procréer sont

