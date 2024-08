- La plupart des familles vivent dans leurs propres quatre murs.

Une majorité de familles en Allemagne vivent dans leurs propres maisons. Selon le recensement effectué le 15 mai 2022, environ 12,4 millions de familles (57 pour cent) habitaient dans des logements propriétaires. En comparaison, la proportion était de 65 pour cent en 2011. "Les familles du recensement de 2022 comprennent les couples sans enfants et avec enfants, ainsi que les parents solos avec enfants", ont expliqué les statisticiens. Parmi les couples avec enfants, 62 pour cent vivaient dans leur propre propriété.

Il y avait des différences significatives entre les États fédéraux : les couples avec enfants étaient particulièrement susceptibles de vivre dans leurs propres maisons en Sarre (74 pour cent), mais le moins susceptible à Berlin (25 pour cent).

Six pour cent des familles vivent sur au moins 200 mètres carrés d'espace de vie.

Le recensement fournit également des informations sur l'espace de vie utilisé - que ce soit propriétaire ou loué. Sept pour cent des familles vivaient sur 40 à 59 mètres carrés. Dix-neuf pour cent avaient 60 à 79 mètres carrés ou 80 à 99 mètres carrés à leur disposition. Quinze pour cent des familles vivaient sur 100 à 119 mètres carrés ou 120 à 139 mètres carrés. Dix pour cent vivaient sur 140 à 159 mètres carrés, tandis que cinq pour cent des familles vivaient sur 160 à 179 mètres carrés. Trois pour cent vivaient sur 180 à 199 mètres carrés. Six pour cent des familles vivaient sur 200 mètres carrés ou plus.

Plus de personnes âgées vivent seules dans l'est.

Presque une famille sur sept (15,1 pour cent) en Allemagne était habitée par des personnes âgées vivant seules à la date de référence. En 2011, cela représentait 12,5 pour cent des ménages (4,7 millions). Les personnes âgées de 65 ans ou plus étaient considérées comme personnes âgées.

La proportion était particulièrement élevée dans les États fédéraux de l'est de Saxe-Anhalt, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Saxe et Thuringe, chacun avec 17 pour cent. Elle était plus faible en Bavière, en Bade-Wurtemberg et en Hesse, avec environ 14 pour cent de tous les ménages. Et comment cela se présentait-il dans les villes indépendantes ? À Suhl, presque une famille sur cinq (21 pour cent) était habitée par des personnes âgées vivant seules. À Mayence et Heidelberg, la proportion était seulement de 12 pour cent.

Les données du recensement ont révélé que, en 2022, une proportion plus faible de familles à Berlin vivaient dans leurs propres maisons par rapport à la Sarre. Plus précisément, seulement 25 pour cent des familles à Berlin vivaient dans leurs propres maisons, tandis que 74 pour cent des familles en Sarre le faisaient.

De plus, le recensement a également fourni des informations sur l'utilisation de l'espace de vie, montrant que six pour cent des familles vivaient sur au moins 200 mètres carrés.

Lire aussi: