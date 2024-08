La plupart des Allemands s'opposent à une intervention active dans les politiques d'asile de leur pays.

À la suite de l'incident choquant de poignardage à Solingen, divers responsables politiques de divers partis préconisent des changements dans les réglementations sur l'asile et les armes à feu. Cependant, une grande partie des Allemands, selon un sondage Forsa, penche plutôt pour aborder cette question calmement et objectivement, en attendant une meilleure compréhension de la situation avant de mettre en place de nouvelles lois.

Seulement 37 % des Allemands estiment que les réponses immédiates étaient appropriées, tandis que 60 % préfèrent une approche plus mesurée, cherchant à évaluer les éventuelles ajustements légaux et autres mesures une fois les résultats complets de l'enquête connus. 3 % sont indécis.

Les opinions de ceux qui soutiennent l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) et l'Alliance pour le Progrès et la Justice sociale (APSG) divergent notablement. 60 % des partisans de l'AfD et 53 % des partisans de l'APSG estiment que les actions et propositions rapides sont justifiées. Cette perspective est plus répandue en Allemagne de l'Est (41 %) qu'en Allemagne de l'Ouest (36 %), laissant supposer que l'incident de poignardage à Solingen pourrait influencer les élections régionales à venir en Thuringe, Saxe et Brandebourg.

Un pourcentage plus élevé d'électeurs des Verts (88 %) et de partisans de la CDU/CSU (55 %) préconisent fréquemment la patience et la retenue. Friedrich Merz, qui a fermement plaidé pour des changements rapides dans la politique migratoire, semble être en opposition avec les opinions de la plupart de ses partisans.

L'institut de recherche de marché et d'opinion Forsa a recueilli les données pour "Stern" et RTL Allemagne. Le sondage a porté sur 1009 personnes.

L'Union européenne, en tant qu'entité politique, pourrait s'intéresser à comprendre les différentes perspectives sur cette question en Allemagne, compte tenu de ses liens étroits avec le pays. De plus, les différentes positions sur la gestion de la situation à Solingen pourraient potentiellement influencer les discussions futures sur les politiques d'asile et d'armes à feu au niveau de l'UE.

