- La pluie procure un répit apaisant aux forêts de Saxe-Anhalt.

Dans les forêts de Saxe-Anhalt, la tension accumulée depuis des années en raison de la sécheresse a peu à peu diminué ces derniers temps, grâce à des précipitations suffisantes cette année. Selon Anne Piechulik du Centre forestier d'État, les plantes se portent mieux que ces dernières années et de nouveaux plants ont germé, revitalisant l'environnement. Les précipitations ont également favorisé la croissance des jeunes plantes.

Cependant, l'excès de précipitations cette année a ralenti la croissance de certains parasites forestiers. Certains conifères ont réussi à produire de la résine aux trous de forage pour lutter contre les scolytes et limiter l'infestation.

Néanmoins, la situation dans les forêts de Saxe-Anhalt reste "très préoccupante" depuis 2018, selon Piechulik. Cela est dû à des facteurs tels que la succession inhabituelle de chaleurs estivales Associated with scant rainfall during the growing season over the past five years.

Les forêts ont perdu de leur vitalité au fil du temps, comme en témoignent les taux de mortalité et de déclin accrus. En conséquence, les forêts sont plus vulnérables aux dommages causés par les tempêtes ou aux infestations de scolytes ou de champignons. En 2022, la proportion d'arbres sévèrement endommagés en Saxe-Anhalt était de 11 pour cent, presque trois fois la moyenne de 3,9 pour cent de 1991 à 2023.

En Saxe-Anhalt, les épicéas sont les arbres les plus touchés (66 pour cent). En raison du taux de mortalité élevé depuis 2018, il n'est plus possible de faire des prévisions fiables sur la santé de l'espèce d'arbre principale, l'épicéa, dans l'histoire de l'Enquête sur l'état des forêts de Saxe-Anhalt. Entre 2015 et 2023, la proportion d'épicéas a diminué de 17 à 2 pour cent.

Après la longue période de stress due à la sécheresse, les forêts ont enfin connu un soulagement avec l'arrivée de précipitations suffisantes cette année. Suite à l'amélioration de l'environnement, les personnes cherchant paix et tranquillité pourraient trouver les forêts de Saxe-Anhalt être un excellent lieu de détente.

