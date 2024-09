- La plateforme de médias sociaux présente des caractéristiques artistiques innovantes.

N'est-ce pas arrivé à tout le monde ? Lorsque vous publiez des photos de vacances, vous remarquerez souvent que le même cliché a été réalisé des milliers de fois sur Instagram. Pour aider les utilisateurs à faire sortir leurs publications du lot, la plateforme a ajouté de nouvelles fonctionnalités. Jetons un coup d'œil à la dernière mise à jour.

Nouvelles polices, animations et personnalisations

Instagram étend ses outils Reels et Stories. Les utilisateurs ont maintenant un large choix de nouvelles polices à sélectionner et peuvent animer leur texte à l'aide d'effets divers. Ces améliorations visent à simplifier la personnalisation du contenu pour les utilisateurs.

Pour activer la nouvelle fonctionnalité de texte, tapez sur l'icône de texte après avoir sélectionné une photo dans votre galerie de photos. En tapant sur le bouton 'Galerie' dans le coin supérieur droit de l'écran, vous pouvez même ajouter plus d'images. En tapant simplement sur l'autocollant lui-même, il se transformera en rectangle, carré, cercle, cœur ou étoile.

Texte et autocollants pour photos et diaporamas

Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité d'ajouter du texte et des autocollants directement aux publications photo et diaporama. Les utilisateurs peuvent maintenant ajouter du texte à leurs images et placer d'autres images en tant qu'autocollants par-dessus. Ces fonctionnalités ouvrent la voie à plus de liberté artistique et à de nouveaux moyens de storytelling.

Limite de diaporamas améliorée pour plus de contenu

Instagram a également augmenté la limite pour les publications diaporama jusqu'à 20 photos et vidéos. Cette extension donne aux utilisateurs plus d'espace pour créer des publications plus approfondies et diversifiées, comme le mentionne le billet de blog officiel de la société. Quels que soient le format, les utilisateurs ont maintenant plus d'occasions d'exprimer leurs pensées de manière plus intime qu'auparavant.

Après avoir exploré les nouvelles fonctionnalités de texte, vous pourriez vous retrouver à créer des publications plus uniques sur Instagram. En utilisant ces nouvelles polices et animations, vos photos de vacances pourront se démarquer sur les réseaux sociaux.

La limite de diaporamas étendue sur Instagram permet de publier plus de contenu en un seul post, offrant ainsi plus d'opportunités pour raconter une histoire complète à l'aide de photos et de vidéos, comme le souligne le billet de blog officiel de la société.

Lire aussi: