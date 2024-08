- La piscine contaminée par du chlore, blessant le maître-nageur.

La piscine d'Engen, un quartier de Constance, ferme temporairement en raison d'une fuite de gaz chloré. Selon les forces de l'ordre, le surveillant de baignade a repéré la fuite le samedi matin, juste avant l'ouverture de la piscine, en entrant dans la chambre à gaz chloré. Les pompiers ont détecté un niveau élevé de gaz. Un service spécialisé a été appelé, et les experts ont attribué la fuite à un dysfonctionnement mécanique.

Le surveillant a subi des blessures en inhalant le gaz et a été transporté à l'hôpital. Le communiqué indique qu'il n'y a pas eu de dommages pour le public. Après les réparations et la ventilation adéquate des locaux et de ses environs, la piscine rouvrira, selon les propos d'un porte-parole de la police. Cependant, elle reste fermée pour le moment.

L'action rapide du surveillant en identifiant la fuite de gaz a empêché un potentiel désastre à la piscine. Des inspections ultérieures ont révélé que la fuite de gaz était due à un défaut dans le système de gaz chloré.

Lire aussi: