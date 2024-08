La phénoménale Annett Kaufmann fait bouger le monde du tennis de table.

Légende du tennis de table Timo Boll prend sa retraite de la compétition internationale - Annett Kaufmann, 18 ans, peut-elle lui succéder ? Elle a le talent nécessaire, mais elle n'est pas encore prête à être désignée comme la "nouvelle Boll". Ses performances suscitent déjà un grand intérêt.

Les premières comparaisons avec Timo Boll flatteur Annett Kaufmann, mais l'espoir allemand de tennis de table pense qu'elles sont prématurées. "Bien sûr, c'est un honneur quand les gens me comparent à Timo Boll, mais je préférerais garder une certaine distance et ne pas me mettre trop de pression sur les épaules", a déclaré la jeune fille de 18 ans après sa performance impressionnante en demi-finale de l'équipe féminine contre le Japon aux Jeux olympiques. "Timo est une légende, il a accompli tant de choses au fil des ans. Si je suis dans la même position que lui quand j'aurai son âge, alors peut-être pourrons-nous dire que je suis la nouvelle Timo Boll."

À 43 ans, Timo Boll a pris sa retraite de la compétition internationale après que l'équipe masculine a perdu en quarts de finale contre la Suède. Il a remporté quatre médailles olympiques par équipe au cours de sa carrière. Kaufmann, quant à elle, n'en est qu'au début de la sienne, mais elle montre déjà des performances de classe mondiale à Paris. Elle pourrait être l'équivalent féminin de la sensation française Felix Lebrun, le jeune de 17 ans qui fait sensation avec son jeu audacieux. Les deux joueurs partagent une attitude similaire à la table : "Je ne peux aller que confiant. Si je vais avec peur, autant serrer la main maintenant."

Elle a battu Miwa Harimoto, la huitième joueuse mondiale qui a deux ans de moins qu'elle, 3-0 pour assurer la seule victoire de l'Allemagne contre le Japon. "Je n'arrivais pas à y croire au début", a déclaré Kaufmann. "Miwa est une joueuse incroyable, et elle a battu tant de grands joueurs. C'était un peu choquant de voir à quel point c'était clair."

L'entraîneur allemand Tamara Boros est encore sous le choc. "Ce qu'elle joue ici est du top 10 mondial. Je savais qu'elle était bonne, mais pas à ce point, sur cinq jeux." Kaufmann, de SV DJK Kolbermoor, a remporté tous ses matchs en équipe. Elle n'a rejoint l'équipe olympique que quelques semaines plus tôt en raison d'une blessure à Ying Han. Elle profite Certainly of her opportunity. After the surprise quarterfinal win against India, teammate Shan Xiaona said, "Annett is a miracle, really. She's at her first Olympics, and she's playing this well at 18."

Dans le match pour la médaille de bronze contre la Corée du Sud samedi (10h), Kaufmann prévoit de construire sur sa performance et de gagner une médaille avec Yuan Wan et Shan. "Nous nous battrons et rendrons les choses difficiles pour eux", a-t-elle promis. "Je veux aussi en profiter. On ne se tient pas tous les jours aux Jeux olympiques pour jouer pour une médaille."

Les impressionnantes performances d'Annett Kaufmann aux Jeux olympiques ont conduit certains à la comparer à la légende du tennis de table Timo Boll, mais elle affirme humblement qu'elle n'est pas encore prête à être désignée comme sa successeur. Malgré son jeune âge de 18 ans et le début de sa carrière, le niveau de compétence de Kaufmann attire déjà l'attention, certains la comparant au phénomène français Felix Lebrun.

