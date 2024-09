La phase " Super " de la Lune enveloppée en partie dans l'obscurité

Mercredi soir, les observateurs du ciel peuvent s'attendre à un spectacle céleste spectaculaire : une Superlune, due à une approche particulièrement proche de la lune pleine en raison de son orbite elliptique autour de la Terre, et une éclipse lunaire partielle tôt le matin.

Comme l'explique Uwe Pilz, président de l'Association des amis de l'astronomie dans le sud de la Hesse, Bensheim, "La lune a une orbite elliptique autour de la Terre et s'approche de nous une fois par mois. Parfois, cela coïncide avec une lune pleine."

La distance fluctuante de la lune par rapport à la Terre

La distance entre la Lune et notre planète varie entre 406 000 et 356 000 kilomètres. Lorsque la lune pleine de septembre se produit à une distance de 357 500 kilomètres, il s'agit d'une 'Superlune', tandis qu'une 'Mini-lune' se produit lorsque la Lune est plus éloignée de la Terre.

Bien que la Lune ne semble pas beaucoup plus grande pendant une Superlune, elle semble environ 14 % plus grande lorsqu'elle est plus éloignée. Pour une comparaison de taille, une "Superlune" peut sembler un peu plus grande qu'une "lune pleine normale", similaire à la différence entre une pièce de deux euros et une pièce de un euro.

Marées hautes et activités sismiques

La proximité de la lune pleine par rapport à la Terre peut entraîner des marées plus élevées le long des côtes, ainsi que des séismes et des éruptions volcaniques pendant ces jours-là.

L'éclipse lunaire partielle et le temps favorable

Les observateurs d'étoiles peuvent assister à l'éclipse lunaire partielle si le temps le permet. Entre 4h13 et 5h16, le côté droit du disque lunaire s'assombrira, et l'effet sera le plus visible à 4h44. During this event, the moon, right at the time of the full moon, will pass through Earth's orbit and partially enter the Planetarium Hamburg noted that on Wednesday morning, only 9.1 percent of the moon will be covered, making the rest of the moon's disc appear as if covered by a gray veil.

L'événement céleste de mercredi soir est particulièrement excitant en raison de la Superlune, avec la Lune qui s'approche inhabituellement de la Terre, tombant dans son orbite elliptique. During such a Superlune, the Moon appears slightly larger than during its typical full moon phase, similar to the difference between a two-euro and a one-euro coin.

Lire aussi: