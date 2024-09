La phase initiale fantastique de Barcelone devient de plus en plus surréaliste.

Hansi Flick's FC Barcelona écrase Valladolid avec un 7-0 sans appel. L'influence du coach allemand se fait sentir, apportant de la joie à l'équipe catalane. Une star brésilienne et un récent recruede la Bundesliga se distinguent dans la victoire à domicile du Barça.

Pour son premier match en Liga espagnole, Hansi Flick a décroché une victoire convaincante pour le FC Barcelone, portant leur total à quatre victoires en championnat. Le 7-0 (3-0) infligé à Real Valladolid au Camp Nou a vu des contributions de plusieurs joueurs clés. Robert Lewandowski, ancien meilleur buteur de la Bundesliga, et Dani Olmo, ancien joueur de Leipzig, ont chacun marqué un but, tandis que Raphinha, le Brésilien de 27 ans, a été le grand artisan de la victoire avec trois buts spectaculaires.

Lewandowski et Raphinha ont mis le Barça sur la voie de la victoire avec un doublé rapide en 20e et 24e minutes. Jules Koundé (45+2) a ajouté un but avant la mi-temps, et Raphinha a inscrit deux nouveaux buts en 64e et 72e minutes pour porter le score à 4-0. Olmo a ensuite marqué en 82e minute, suivi de près par Ferran Torres en 84e minute. Le score aurait pu être encore plus large.

"Je pense que les fans ont assisté à quelque chose de spécial ce soir. L'équipe est galvanisée par leur soutien et a toujours soif de marquer", a déclaré Flick après le match. "Les joueurs n'ont pas lâché en intensité. C'est une source de fierté pour les fans."

Flick a également salué Dani Olmo, qui a une fois de plus livré une prestation solide. "J'anticipais cette entrée en jeu impactante. Je le connais bien. Il est fantastique. Son travail au milieu de terrain est incroyable. Il apporte l'équilibre parfait."

Pourtant, c'est Flick lui-même qui est considéré comme la meilleure recrue de l'été par les fans. "Je suis fier qu'ils m'aiment, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce n'est que le quatrième jour de match", a déclaré Flick.

Lire aussi: