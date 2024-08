- La phase initiale de la durée de trois ans de la Ruhrtriennale

Avec des débuts enthousiastes et des figures marquantes telles que Sandra Hüller et Kirill Serebrennikov, la Ruhrtriennale a commencé sa première phase sous la direction artistique d'Ivo van Hove. La création de "Légende" de Serebrennikov a été accueillie par une ovation prolongée un samedi soir à Duisburg.

Un vendredi soir, Hüller a impressionné en incarnant une rockeuse et une chanteuse pop lors de la première d'"I Crave Total Beauty", un spectacle musical inspiré des chansons de la polyvalente artiste britannique PJ Harvey, supervisé par van Hove lui-même.

L'atmosphère distinctive d'un directeur harcelé

Ce qui distingue la Ruhrtriennale, ce sont ses lieux dans les anciennes installations industrielles de la région du Ruhr. Dans sa pièce "Légende" à la "Centrale électrique" du parc Nord de Duisburg - une ancienne aciérie - Serebrennikov a présenté le monde du cinéaste soviétique persecuté Sergei Paradjanov (1924-1990). Les œuvres de Paradjanov ont inspiré la pop star Lady Gaga. Le clou de la pièce de quatre heures a été un message politique affiché sur un grand écran derrière la scène : "Libérez tous les prisonniers politiques".

Paradjanov aurait célébré son 100e anniversaire cette année. Né en 1924 à Tbilisi, en Géorgie, l'Arménien a défié le régime soviétique par son mode de vie particulier et ses performances impromptues spectaculaires. Le cinéaste a passé plusieurs années dans des camps de travail et des prisons, notamment pour des allégations de promotion de l'homosexualité, et a été interdit de travailler. Les critiques ont acclamé l'esthétique de Paradjanov, sa gestion de légendes et de matériaux de contes de fées qui contredisent l'idéal culturel socialiste prescrit.

Critique de la Russie de Poutine

Serebrennikov éclaire la vie et l'œuvre de Paradjanov à travers dix "Légendes" remplies d'esprit, d'humour grotesque, de références imaginatives et vivantes aux cultures caucasiennes, mais aussi de scènes de camp de travail sombres et délirantes. Le directeur intègre également une critique du conflit de la Russie contre l'Ukraine. Une scène représentant le roi Lear vieillissant peut être perçue comme une critique du leadership prolongé du président Vladimir Poutine.

Le destin de Serebrennikov, âgé de 54 ans, reflète celui de Paradjanov. En Russie, Serebrennikov a été incarcéré en 2017 et condamné à des charges douteuses, mais il a réussi à se rendre en Allemagne. Sa nouvelle pièce est une coproduction de la Ruhrtriennale avec le Thalia Theater de Hambourg et la compagnie Kirill & Friends.

Tout au long de la représentation, le public a ovationné les acteurs, avec Karin Neuhäuser en tant que diva vieillissante en tête des acclamations. La pièce a été encadrée par les chansons énigmatiques du chœur patriarcal de la cathédrale de la Trinité à Tbilisi, considéré comme le chœur le plus important de l'Église géorgienne.

Début prometteur pour la Ruhrtriennale

Le premier week-end de la Ruhrtriennale a été rempli d'autres premières et d'art, notamment la performance de danse "Y" d'Anne Teresa De Keersmaeker au Museum Folkwang d'Essen. Des figures notables continueront de façonner le festival de musique, de danse et de théâtre, qui se déroule jusqu'au 15 septembre. La programmation comprend le théâtre musical "Horse Eats Stable" avec de la musique de Herbert Grönemeyer et un solo de la star française du théâtre et du cinéma Isabelle Huppert en tant que "Bérénice" de Jean Racine.

Le cadre unique de la Ruhrtriennale dans la région allemande du Ruhr, avec des représentations dans d'anciennes installations industrielles, a attiré l'attention sur la pièce de Kirill Serebrennikov "Légende" à la "Centrale électrique" du parc Nord de Duisburg. Despite facing challenges in his home country, Serebrennikov presented a powerful critique of Russia in his portrayal of the life and work of persecuted Soviet director Sergei Paradjanov.

Lire aussi: