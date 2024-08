Prochain vote pour le corps législatif régional de l'Est - La phase finale des élections politiques en Thuringe et en Saxe se déroule

Élections prochaines en Thuringe et en Saxe : Ce dimanche, des élections auront lieu dans ces deux États qui pourraient marquer un changement significatif. Selon deux sondages, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) est prédite comme étant la force dominante en Thuringe, ce qui entraînerait un processus de formation de gouvernement complexe. En Saxe, l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) a de bonnes chances de remporter une autre victoire, et leur coalition avec le SPD et les Verts pourrait se maintenir.

Au cours de la semaine précédant les élections, les partis ont intensifié leurs efforts pour gagner des soutiens. Des politiques clés des partis fédéraux font également des apparitions lors des derniers meetings dans les deux États. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) était prévu pour rejoindre la candidate du SPD Petra Köpping lors de l'événement de clôture des sociaux-démocrates saxons à Chemnitz. Avant de se rendre à Chemnitz, Scholz s'est arrêté à l'Office des mines de Saxe à Freiberg pour en savoir plus sur un projet d'extraction de lithium dans les Monts Métallifères. Le vice-chancelier Robert Habeck (Verts) était également en tournée de campagne en Saxe.

Un moment chaotique s'est produit lors d'une réunion organisée par la fondatrice de BSW, Sahra Wagenknecht, jeudi. Elle a été brièvement interrompue après avoir été aspergée d'une substance rouge. Wagenknecht a subi des blessures mineures mais a rapidement repris son discours après une courte pause.

Selon les sondages, l'AfD est en tête en Thuringe avec 29 %, suivie de la CDU à 23 % et de l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) à 18 %. La gauche, qui gouverne actuellement l'État grâce à Bodo Ramelow en tant que ministre-président, a 13 % de soutien selon les données des sondages. Le SPD pourrait obtenir 6 % des voix. Les Verts pourraient manquer d'entrer au Parlement de l'État avec 4 % de soutien. Les résultats du sondage du vendredi par l'institut de sondage Forsa pour les chaînes de télévision RTL et ntv étaient similaires.

La CDU conserve une nette avance en Saxe, avec 33 % de soutien, selon la Forschungsgruppe Wahlen. La gauche ne pourrait pas entrer au Parlement de l'État avec 4 %, tandis que les Verts et le SPD obtiennent tous deux 6 % de soutien. La BSW est à 12 % dans le sondage.

"Une coalition entre la CDU, la BSW et le SPD aurait actuellement une majorité serrée en Thuringe, tandis que d'autres coalitions possibles ne le seraient pas", a déclaré la ZDF. Bien que théoriquement possible, des coalitions AfD et CDU, AfD et BSW, et CDU, BSW et gauche pourraient avoir une majorité, ces options ont été jugées inenvisageables soit par la CDU, soit par la BSW. Une alliance entre la CDU et la BSW, soutenue par Sahra Wagenknecht, favorable à la Russie, pourrait potentiellement susciter des tensions internes au sein de la CDU. Entre-temps, 29 % des électeurs en Thuringe restent indécis quant à leur choix.

"Un autre gouvernement CDU en Saxe, avec les Verts et le SPD, ou une coalition CDU et BSW, aurait une majorité similaire", ont déclaré les sondeurs. Une coalition entre la CDU et l'AfD est une possibilité, mais cela a également été rejeté par la CDU. En Saxe, 24 % des électeurs restent indécis quant à leur choix. Les résultats du sondage Forsa du vendredi en Saxe étaient cohérents avec le Politbarometer du 23 août.

Les sondages ont des incertitudes inhérentes, notamment la fidélité vacillante des partis et les décisions électorales de plus en plus à court terme, ce qui rend difficile pour les instituts de sondage de peser correctement les données collectées. En principe, les sondages reflètent uniquement l'opinion ambiante au moment du sondage et ne servent pas de prévisions électorales.

Le PDG de Forsa : prévoir les résultats des élections en Saxe et en Thuringe est difficile

Selon l'instituteur de sondage Manfred Güllner, prévoir les résultats des élections en Saxe et en Thuringe est une tâche particulièrement complexe. Les deux ministres en fonction – Ramelow et Kretschmer – jouissent d'une grande popularité, mais les partisans d'autres partis ne votent pas pour eux. "Cette situation, cette matrice de décision, est inconnue même dans les anciens États fédéraux", a déclaré Güllner jeudi lors d'une discussion de l'agence de presse allemande à Berlin.

Le politologue Hans Vorländer de Dresde s'attend à ce que la CDU en Saxe puisse tirer parti du débat sur la migration. Alors que le président national de la CDU, Friedrich Merz, se présente comme prenant la tête, Kretschmer a constamment abordé lui-même le sujet. "La CDU, si je ne me trompe, gagnera à nouveau du terrain", a déclaré Vorländer. "Si elle surpassera l'AfD, reste à voir."

