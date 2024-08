- La pharmacie félicite Los Angeles pour avoir obtenu des médailles olympiques

Aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, les athlètes allemands verront une augmentation significative des récompenses financières par rapport aux Jeux précédents. En plus des prix de la Fondation allemande pour l'aide aux sportifs, la chaîne de magasins Rossmann offrira des primes en espèces supplémentaires. Une première place rapporte 20 000 euros, une médaille d'argent en rapporte 15 000 et une médaille de bronze en vaut 10 000.

Les chiffres sont alignés sur ceux fournis par la Fondation allemande pour l'aide aux sportifs, mais avec une particularité importante : "S'ils remportent deux médailles, ils recevront le double de la prime ! Les équipes obtiendront 100 000 euros par médaille comme somme fixe", a annoncé l'entreprise.

"Le sport de haut niveau doit être lucratif"

"Le sport de haut niveau devrait être rentable, et ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement fédéral, mais aussi la nôtre en tant que société ! Je pense que nous pouvons non seulement encourager les athlètes, mais aussi inspirer plus d'enthousiastes", a déclaré Raoul Roßmann, porte-parole de la direction de l'entreprise en Basse-Saxe.

During the Paris Summer Games, German athletes voiced discontent with the existing awards, labeling them insufficient. Swimming world champion Angelina Köhler, who finished fourth in the 100m butterfly in France, commented on a TV show: "I believe it's unfair that 'Summer House of the Stars' contestants can pocket 50,000 euros, whereas gold medalists at the Olympic Games just receive 20,000 euros."

En vue des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, les athlètes allemands se réjouissent des récompenses financières accrues, surtout s'ils parviennent à remporter deux médailles et à toucher ainsi le double de la prime. Malgré leur participation aux Jeux d'été de Paris, certains athlètes allemands ont exprimé leur mécontentement face au système de récompense existant, estimant que les médaillés d'or aux Jeux olympiques recevaient moins que les candidats d'émissions de télé-réalité.

