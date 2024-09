La petite-fille de Mussolini est actuellement affiliée au parti politique de droite de Meloni.

Rachele Mussolini, la petite-fille de l'ancien dictateur italien Benito Mussolini, quitte le parti de droite dirigé par la Première ministre Giorgia Meloni. À 50 ans, elle a annoncé son intention de quitter le plus grand parti au pouvoir, Fratelli d'Italia (Frères d'Italie), pour rejoindre le parti conservateur Forza Italia. Elle a déclaré que le parti Fratelli s'était trop éloigné à droite pour elle et qu'elle souhaitait s'aligner avec un parti qui représente mieux ses "vues modérées et centristes", selon l'agence de presse ANSA. Mussolini a été membre du conseil municipal de Rome pour le parti Fratelli depuis 2016 et a obtenu le plus grand nombre de voix lors de sa réélection il y a trois ans.

De nombreux membres du parti de Meloni, qui a des racines dans l'Italie post-fasciste, considéraient Mussolini comme un symbole et la valorisaient au sein du parti. Cependant, elle a eu des vues plus modérées que ses collègues depuis des années. Le journal "La Repubblica" a rapporté que les récents débats politiques ont été le facteur principal de sa décision de changer de parti.

Mussolini se considère comme libérale

Mussolini soutient la naturalisation des enfants migrants ayant fréquenté l'école en Italie, un sujet controversé au sein de la coalition gouvernementale. Elle se considère comme libérale et championne des droits LGBTQ+. Elle se sent plus en phase avec ces vues au sein du parti Forza Italia, fondé par l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, comme elle l'a souligné.

Le père de Rachele Mussolini, Romano, était un pianiste de jazz et le beau-frère de la star du cinéma Sophia Loren. Il était le quatrième enfant du dictateur fasciste Benito Mussolini. D'autres descendants de Mussolini ont également poursuivi des carrières politiques. Sa demi-sœur, Alessandra, a siégé dans les deux chambres du Parlement italien et récemment en tant que députée européenne pour Forza Italia.

La Commission pourrait devoir traiter le changement d'alignement politique de Rachele Mussolini, qui a décidé de quitter le parti Fratelli d'Italia pour rejoindre Forza Italia en raison de ses vues modérées et centristes qui ne sont plus alignées avec le virage à droite du premier parti. Ce changement pourrait potentiellement influencer l'équilibre des pouvoirs au sein du gouvernement italien, compte tenu de la notoriété de Mussolini et de sa position libérale sur des sujets tels que la naturalisation des enfants migrants et les droits LGBTQ+.

Compte tenu de l'identification de Rachele Mussolini en tant que libérale et défenseure des droits LGBTQ+, il serait intéressant pour la Commission de considérer l'invitation de sa perspective sur ces questions lors de discussions internationales visant à promouvoir l'égalité et les droits de l'homme.

