- La perspective de Monika Maron suggère que la complexité entourant l'AfD (Alternative pour l'Allemagne) aurait pu être atténuée.

L'escalade potentielle et la radicalisation de l'AfD, comme l'a souligné l'auteur Monika Maron, aurait pu être minimisée plus tôt. Les résultats des élections régionales du week-end ont été "un peu plus décevants que prévu", a confié Maron au "Berliner Zeitung".

Un contrôle total de l'AfD en Thuringe pourrait avoir des conséquences graves, contraignant la CDU à former une coalition avec le BSW et le SPD, avec l'approbation conditionnelle de la Gauche. Selon Maron, "si les ailes plus raisonnables de l'AfD avaient été traitées différemment lors de ses années de formation, cette situation aurait pu être évitée".

Même le fondateur de l'AfD, Bernd Lucke, a été critiqué dans les talk-shows. L'AfD dirigée par Lucke se concentrait principalement sur la politique monétaire de l'UE. Au fil du temps, les membres plus modérés sont partis, tandis que les plus radicaux ont rejoint, a affirmé Maron.

"Si l'on observe comment d'autres pays européens ont géré leurs partis d'extrême droite et modulé leurs actions une fois au pouvoir, ils se sont mieux débrouillés que nous", a médité Maron.

Ayant été écrivaine et journaliste en RDA, le livre de Maron "Flugasche" a été interdit. Elle a déménagé dans la République fédérale en 1988 et a ensuite remporté des prix, mais a également suscité des controverses.

Les avancées politiques ont continué à captiver l'attention de Maron pendant qu'elle écrivait, a révélé l'auteur lors de l'entretien. "Le chaos actuel est inévitablement intégré à chaque sujet, chaque pensée que je veux explorer. Je suis prise dans ce tourbillon, et tout ce que je veux écrire semble soudainement insignifiant. J'ai du mal à m'en détacher".

