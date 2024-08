La perspective de la DFB atténue le stress important de la VfB Stuttgart

Le cri de joie revient au VfB Stuttgart. La victoire écrasante 5-0 (3-0) lors du premier tour de la DFB-Pokal contre Preußen Münster balaie les doutes qui planaient. Angelo Stiller s'avère être le joueur décisif, semble-t-il sur le point de faire ses débuts avec l'équipe nationale allemande.

Le VfB Stuttgart mérite des éloges dans le DFL Supercup. Malgré la défaite contre Bayer Leverkusen aux tirs au but. Quelques jours plus tard, le match inaugural de Bundesliga contre SC Freiburg se solde par une défaite 1-3, suscitant des inquiétudes quant à l'efficacité de l'équipe. Le gardien, Alexander Nübel, est surpris par la performance de son équipe. La défaite sert de coup de semonce, car Stuttgart joue prudemment lors de la DFB-Pokal le mardi soir, évitant ainsi une critique généralisée.

En effet, l'adversaire n'est "que" le promu Preußen Münster, un club de deuxième division. Toutefois, l'ambiance électrique dans le Preußenstadion sur la Hammer Straße 302 nécessite une prestation impressionnante, même des vice-champions. Surtout que l'entraîneur de Münster, Sascha Hildmann, avait fanfaronné que ses joueurs se surpasseraient dans cette atmosphère exceptionnelle. Cependant, cela ne s'est pas produit.

Le favori prend rapidement l'avantage après sept minutes, grâce à un but du potentiel joueur national Angelo Stiller. À la mi-temps, grâce à des buts supplémentaires d'Ermedin Demirovic (15'), Pascal Stenzel (35'), il était déjà 3-0. Nick Woltemade (72') et Atakan Karazor (80', penalty) ont encore boosté le moral des Swabians, qui ont finalement célébré une victoire convaincante 5-0. Cela prouve sans équivoque que tous les aspects ne sont pas aussi sombres qu'anticipé.

"Il y avait de la pression aujourd'hui"

L'entraîneur Hoeneß a apporté de nombreux changements à son équipe après la défaite en championnat. Maximilian Mittelstädt, qui avait été blessé récemment, a de nouveau commencé comme arrière gauche, tandis que Deniz Undav, comme annoncé, a commencé sur le banc. Le nouveau venu Woltemade est entré sur le terrain à sa place. Mittelstädt a plusieurs fois fait avancer le jeu avec confiance. Woltemade a également accumulé des preuves pour obtenir plus de temps de jeu. Bien que cela soit difficile en concurrence avec Undav et les autres nouveaux venus, Demirovic et El Bilal Touré.

"Il y avait de la pression aujourd'hui", a admis l'entraîneur Sebastian Hoeneß, reconnaissant son désir d'un meilleur début de saison. "De nombreux éléments nouveaux sont apparus pour nous cet été. Nous avons besoin de temps et de matchs réussis pour cela. De telles victoires comme aujourd'hui aident considérablement." En effet, le club avait payé un prix élevé pour le succès surprise de la saison précédente, qu'ils avaient terminée devant le FC Bayern. Parmi eux, l'attaquant vedette Serhou Guirassy et le défenseur national allemand Waldemar Anton avaient rejoint le BVB, tandis que le champion des records de Munich avait recruté Hiroki Ito.

"We want to draw the correct conclusions from the Freiburg game. We have now achieved that. That's not a given for a promoted team to the 2nd Bundesliga with great euphoria," said Hoeneß, who could rely on Stiller most notably. He has been shaping the player since their third shared stint, following FC Bayern and TSG Hoffenheim. And this season, the 23-year-old could truly step into the limelight. Not only as a vital player in the team, but also as a fresh face in the German national team, where there are still vacancies after the retirements of Toni Kroos and Ilkay Gündogan.

"Well, let's see what happens."

Post-Freiburg, Stiller was deployed in central defense due to Stuttgart's player shortfall. However, he was allowed to return to his preferred position in the cup. "It's just enjoyable because it's my position," said Stiller, who was named "Player of the Match." Regarding the German national team and his inaugural nomination, he remained tight-lipped: "Well, let's see what happens," he said, with a hinting smile in the interview. Coach Hoeneß was unaware of any call-up by national team coach Julian Nagelsmann for the upcoming matches against Hungary (September 7) and the Netherlands (September 11). "And even if I did know, I might not reveal anything," Hoeneß added. The cheer returns to VfB Stuttgart.

Meanwhile, Stuttgart fans paused to remember the late coaching legend, Christoph Daum, who passed away last Saturday. The visiting block displayed a banner reading "Rest in peace, master coach Daum!" to which the home team also paid their respects. Daum had led the VfB to the championship in 1992.

