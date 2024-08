- La personne vérifiée n'est pas un ancien terroriste de la RAF

Un homme détenu provisoirement à la gare de Berlin-Spandau n'est pas un ancien terroriste de l'RAF recherché. "Les vérifications ont montré qu'il n'est pas une personne recherchée," a déclaré un porte-parole du parquet de Verden à l'agence Deutsche Presse-Agentur. La libération de l'homme a été ordonnée. Comme il est un passant innocent, aucun détail ne sera fourni.

Selon l'office de police criminelle de Basse-Saxe, l'homme a été détenu suite à un tuyau de la population. Un porte-parole a déclaré que la détention provisoire était en relation avec les suspects recherchés Burkhard Garweg (55) et Ernst-Volker Staub (69). Une comparaison d'ADN a été effectuée, selon les informations de dpa.

Au cours des derniers mois, plusieurs personnes ont été contrôlées qui avaient été prises pour Garweg ou Staub. Récemment, il y a eu une importante opération policière à Berlin mi-juillet en raison de cela. Des témoins avaient contacté la police, croyant avoir vu Staub sur un navire de passagers sur la Spree. Il s'est avéré que c'était une fausse alerte après vérification des identités.

Le parquet de Verden enquête depuis 2015 sur Staub, Garweg et Daniela Klette pour tentative de meurtre et tentative et réalisation de vols qualifiés dans plusieurs cas. Klette a été arrêtée à Berlin-Kreuzberg à la fin du mois de février de cette année. Elle est en détention. La police, dirigée par l'office de police criminelle de Basse-Saxe, la recherchait depuis des décennies.

La recherche de Staub et Garweg continue. Ils faisaient partie de la soi-disant troisième génération de l'extrême gauche de l'Armee Rote Zellen (RAF). En 1998, l'RAF, qui avait tué plus de 30 personnes, s'est déclarée dissoute.

