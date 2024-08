La personne vénérable identifiée comme Maria Branyas Morera, considérée comme la plus vieille résidente du globe, part à l'âge de 117 ans.

Guinness World Records (GWR) a annoncé son décès à l'âge vénérable de 117 ans et 168 jours, ce qui en fait la huitième personne la plus âgée de l'histoire à avoir eu son âge vérifié.

Le communiqué a révélé que Maria était décédée paisiblement dans une maison de retraite en Catalogne, en Espagne, où elle avait résidé pendant près de deux décennies. Elle a rendu son dernier souffle un lundi.

Après son décès, la famille de Maria a annoncé la nouvelle sur son compte de médias sociaux le mardi. Ils ont écrit : "Elle est partie comme elle le souhaitait : dans son sommeil, en paix et sans douleur."

Avant son décès, Maria avait dit à sa famille : "Je ne sais pas quand, mais très bientôt, ce long voyage prendra fin. La mort me trouvera usée par tant de vie, mais je veux qu'elle me trouve en train de sourire, libre et satisfaite."

GWR a reconnu Maria comme la personne la plus âgée vivante en janvier 2023, suite au décès de la religieuse française Andrép, âgée de 118 ans.

Maria attribuait sa longévité à "l'ordre, la tranquillité, de bonnes relations familiales et amicales, un environnement naturel, une stabilité émotionnelle, pas de soucis, pas de regrets, beaucoup de positivité et éviter les personnes toxiques."

Elle croyait également que la longévité était en partie due à la chance et aux gènes.

Maria est née le 4 mars 1907, seulement trois ans et neuf mois après le premier vol motorisé des Frères Wright et deux ans avant le début de la construction du célèbre Titanic.

Avoir immigré aux États-Unis avec ses parents, Maria est revenue huit ans plus tard, arrivant à Barcelone pendant la Première Guerre mondiale. Sa vie a englobé la guerre civile espagnole et la Seconde Guerre mondiale.

Durante sus últimos años, Maria residía en una casa de ancianos en Cataluña, donde, a pesar de su avanzada edad, se mantenía conectada con el mundo moderno a través de las redes sociales, interactuando con su base de fans de miles de personas, con la ayuda de su hija.

Su biografía en redes sociales decía : "Soy vieja, pero desde luego no senil."

Maria se creía una de las personas más ancianas que había superado el Covid-19, habiendo dado positivo para el virus en mayo de 2020.

Según el Grupo de Investigación de Gerontología, una organización científica independiente que verifica las edades de las personas mayores de 110 años, la persona más anciana viva del mundo es actualmente una mujer japonesa de 116 años llamada Tomiko Itooka.

El título de la persona más anciana registrada en la historia pertenece a Jeanne Louise Calment. Nació el 21 de febrero de 1875 y vivió durante 122 años y 164 días, según GWR.

