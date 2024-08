- La personne qui a vécu le plus longtemps en Espagne, largement connue sous le nom de "super-grand-mère", est décédée à l'âge de 117 ans.

Maria Branyas, reconnue comme la personne la plus âgée du monde par le Guinness World Records, a admis lundi que sa fin approchait. "Je suis faible. Mon heure approche", a-t-elle confié à sa famille. À 117 ans, Branyas, affectueusement connue sous le nom de "Super Àvia" en Espagne, est paisiblement décédée dans son sommeil, sans douleur, selon sa famille via la plateforme X. Son décès a eu lieu dans une maison de retraite à Olot, une ville catalane située à environ 100 kilomètres au nord-est de Barcelone.

La longévité de Branyas était un exploit remarquable, ayant survécu non seulement aux deux guerres mondiales, à la guerre civile espagnole (1936-1939), à la grippe espagnole (1918-1920), mais aussi à la pandémie de COVID-19 récente.

Avant son départ, elle avait demandé : "Ne pleurez pas pour moi. Je déteste les larmes. Et surtout, ne me plaignez pas. Où que j'aille, je serai satisfaite." Sa famille a mis en avant son souvenir imminent et l'absence poignante de sa sagesse et de sa bonté.

Née le 4 mars 1907 à San Francisco, aux États-Unis, Branyas a passé son enfance en Catalogne après le retour de ses parents là-bas lorsqu'elle avait huit ans. Elle laisse derrière elle un héritage de trois enfants, onze petits-enfants et treize arrière-petits-enfants.

Son compte X comptait presque 19 000 abonnés, souvent sous les projecteurs des médias espagnols. Branyas a accueilli des personnalités distinguées, y compris le président de la Catalogne, Pere Aragonès, dans sa maison d'Olot pour son anniversaire.

Aragonès a décrit Branyas comme une "femme débordante d'énergie, de joie et d'histoire", lui rendant un vibrant hommage après son décès. Son successeur, Salvador Illa, a également reconnu Branyas comme une "femme aimante qui nous a appris la valeur de la vie et la sagesse des années".

Branyas a contribué à la recherche scientifique sur la longévité en collaborant avec des chercheurs de l'Université de Barcelone. Cette collaboration a marqué son "dernier acte de service à la société". Sur X, elle arborait la légende : "Je suis vieille, et très vieille, maiscertainement pas sénile".

Selon le Guinness World Records, Branyas détenait le titre de la personne la plus âgée du monde depuis janvier 2023, suite au décès de la religieuse française Lucile Randon à 118 ans. On s'attend à ce que le titre soit prochainement attribué à la Japonaise Tomiko Itooka, qui fêtera ses 116 ans le 23 mai 2023.

Malgré leur longévité, ni Branyas ni Itooka ne battent le record détenu par Jeanne Calment, une Française qui aurait vécu de 1875 à 1997, totalisant 122 ans et 164 jours. Pour les hommes, le titre de la plus longue longévité revient au Japonais Jiroemon Kimura, qui est décédé à l'âge de 116 ans et 54 jours.

