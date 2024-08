- La personne que vous avez arrêtée n'est pas un terroriste de la RAF.

L'homme provisoirement arrêté à la gare de Berlin-Spandau n'est pas le terroriste ex-RAF recherché. "Les investigations ont montré qu'il n'est pas une personne recherchée", a déclaré un porte-parole du parquet de Verden à l'agence Deutsche Presse-Agentur. La libération de l'homme a été ordonnée.

Plus tôt, un homme avait été arrêté provisoirement dans le cadre de la recherche de deux anciens terroristes de l'ex-RAF. Selon un rapport du "Bild", un informateur a reconnu l'homme, qui était assis dans un ICE, comme étant Ernst-Volker Staub. Le porte-parole de la LKA a simplement déclaré que l'arrestation était liée à la personne recherchée Burkhard Garweg (55) et Ernst-Volker Staub (69).

La direction de la police fédérale à Berlin a déclaré qu'un homme avait été arrêté provisoirement lors d'un contrôle de personne mardi vers 21h00. Il est actuellement en détention à Berlin, a déclaré un porte-parole.

Premier terroriste de l'ex-RAF arrêté en février

Depuis 2015, le parquet de Verden enquête sur les anciens terroristes de l'ex-RAF Staub, Daniela Klette et Garweg pour tentative de meurtre et tentative et réalisation de vol aggravé dans plusieurs cas. Klette a été arrêtée à la fin février à Berlin-Kreuzberg. La police, dirigée par la LKA de Basse-Saxe, la recherchait depuis des décennies.

La recherche de Staub et Garweg se poursuit. Ils appartenaient à la soi-disant troisième génération de l'extrême gauche Red Army Faction (RAF). En 1998, la RAF, qui avait tué plus de 30 personnes, s'est dissoute.

