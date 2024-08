- La personne interfère avec l'amplification des tours de transmission de puissance <unk> compensation potentielle?

Suite à l'intrusion d'un individu dans la zone avant la démolition des tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld, exploitées par Preussenelektra à Hanovre, des demandes d'indemnisation sont évaluées. Pour l'instant, nous ne pouvons pas divulguer les frais supplémentaires impliqués, car le processus d'estimation est toujours en cours, a déclaré un représentant de Preussenelektra.

La démolition a été retardée

Le mystérieux homme de 36 ans a escaladé un poteau électrique dans la zone restreinte juste avant la démolition prévue des tours de refroidissement emblématiques, prévue le vendredi soir dernier près de Schweinfurt. Cet incident inattendu a entraîné un retard d'environ une heure et demie dans le processus de démolition. Par la suite, les autorités ont lancé une enquête contre l'homme pour extorsion, violation de propriété et violation de l'ordonnance locale émise par le bureau du district de Schweinfurt. Peu de temps après, l'homme de 36 ans, présumé partisan de l'énergie nucléaire, a été arrêté par les autorités.

Le communiqué du bureau du district du 13 août comprenait des réglementations pour la zone interdite avant et après la démolition, indiquant que les violations de l'interdiction d'entrée pouvaient entraîner une amende allant jusqu'à 1 000,00 €.

Au début, il était ambigu de savoir si les frais de la police et des services d'urgence, y compris l'équipe de sauvetage en hauteur, seraient également facturés à l'individu.

En raison de la perturbation causée par l'entrée non autorisée et l'escalade du poteau électrique par l'homme de 36 ans, la démolition a été retardée. Les autorités envisagent d'inclure les coûts de la police et des services d'urgence, y compris l'équipe de sauvetage en hauteur, dans les demandes d'indemnisation pour cette perturbation.

