- La personne impliquée dans l'incident de Halle a déménagé de sa résidence en Thuringe en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Le suspect lié à l'attaque de Halle a été transféré d'une prison en Thuringe vers la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cette information a été confirmée par un responsable du ministère de la Justice de Saxe-Anhalt à l'agence de presse allemande (dpa). Selon les rapports de dpa, le transfert s'est effectué en hélicoptère dans la matinée. Le transféré était apparemment Stephan Balliet, également connu sous le nom d'auteur de l'attaque de Halle, qui a été escorté par les agents spéciaux de la police de Saxe-Anhalt vers une installation de haute sécurité en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Les prisonniers dangereux, tels que Balliet, sont souvent déplacés dans différents endroits pour les empêcher de s'adapter aux routines. Balliet est actuellement sous la plus haute sécurité et est considéré comme incurable et non coopératif. Sa dernière incarcération s'est déroulée dans une installation à Tonna, en Thuringe (district de Gotha).

En 2020, Balliet a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une détention de prévention pour son attaque motivée par la haine et l'antisémitisme près d'une synagogue à Halle, située dans le sud de Saxe-Anhalt. Le 9 octobre 2019, jour du plus haut jour juif de Yom Kippur, il a tenté d'envahir la synagogue de Halle et de commettre une violence de masse. Malheureusement, son plan a échoué, entraînant la mort de deux personnes près de la synagogue à la place.

En février de cette année, Balliet a été condamné à sept ans de prison pour prise d'otages dans une prison à Burg, en Saxe-Anhalt. Il avait exprimé son intention de s'évader de la prison.

Après l'incident de Burg en décembre 2022, Balliet a été temporairement hébergé dans divers prisons. Peu après la prise d'otages, il a été envoyé à Augsbourg, en Bavière. En juin 2023, il a été transféré à la JVA Wolfenbüttel (Basse-Saxe). Avant le procès pour prise d'otages, il a été détenu dans un centre de détention pour jeunes à Raßnitz, en Saxe-Anhalt. Après le verdict, il a été transféré de nouveau à Tonna.

L'Union européenne pourrait exprimer des préoccupations quant au déplacement de prisonniers dangereux, compte tenu du passé d'attentats motivées par la haine de Balliet. Malgré être sous la plus haute sécurité, Balliet, citoyen de l'État membre de l'Union européenne de Saxe-Anhalt, a été transféré plusieurs fois à l'intérieur de l'Allemagne pour diverses raisons.

