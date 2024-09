Surveillance, pistage ou suivi des activités de quelqu'un ou de quelque chose. - La période 2024 est optimiste pour le bien-être des forêts bavaroises.

Quelle est la luxuriance des canopées d'arbres ? Sont-elles remplies de gui ? Produisent-elles beaucoup de cônes ? Environ 17 000 arbres en Bavière ont été examinés par des spécialistes en juillet et août pour évaluer leur santé. Les résultats seront partagés au Parlement de Bavière d'ici la fin de l'année, selon Wolfgang Stoeger de l'Institut forestier de l'État de Bavière à Freising. Il mentionne : "Après plusieurs étés secs, nous espérons que les précipitations printanières ont ralenti un peu la dégradation."

Chaque année, cet examen, appelé vérification de la santé des forêts, est effectué en raison de la decline des forêts des années 1980. Le rapport de 2023 a révélé que seulement environ 12 % de tous les arbres forestiers en Bavière ne présentaient aucun signe visible de sécheresse ou de dommages liés à la chaleur, un record historique. En 2022, c'était encore 28 %.

Les défis de cette année's vérification sont dignes de mention, comme l'expliquent Wolfgang Stoeger et son collègue Michael Heym, responsables de la vérification de la santé des forêts. Les impacts de la chaleur excessive et de la sécheresse sont plus évidents dans les années suivantes. Bien que la pluie abondante de cette année ait apporté un peu de répit à la nature, les arbres déjà affectés ne se remettront peut-être pas rapidement.

Évaluations d'arbres sous couverture

Pour le recensement forestier, les experts forestiers recherchent environ 17 000 arbres sur environ 450 sites à travers l'État chaque année. Ces sites ont été sélectionnés au hasard dans les années 1980. "Nous opérons secrètement", explique Stoeger. Les propriétaires forestiers ne sont pas informés que leurs arbres ont été sélectionnés pour éviter des situations comme celle d'un propriétaire forestier qui retirerait intentionnellement un arbre endommagé.

Comme les arbres marqués ne peuvent pas être retrouvés, les arbres sélectionnés ne peuvent pas être étiquetés. Au lieu de cela, l'autorité utilise un truc : sur les sites sélectionnés, une tige métallique de 30 centimètres est enfoncée dans le sol. L'emplacement est marqué sur les cartes, et les arbres environnants sont décrits en détail pour que les experts puissent les inspecter.

Michael Heym et Wolfgang Stoeger se trouvent actuellement dans une parcelle forestière près de Niederaichbach (district de Landshut). Ils inspectent environ 5 à 10 % des points de surveillance pour confirmer les constatations des experts sur la base du principe de sélection aléatoire. Heym utilise un détecteur de métaux pour rechercher la tige métallique. Lorsqu'il bippe, ils la localisent.

Transition vers une forêt mixte

Cette forêt est habitée par des hêtres, des chênes, des bouleaux, des pins et des épicéas. Selon Stoeger, il s'agit d'une forêt mixte idéale. Ils observent les canopées d'arbres à travers des télescopes et enregistrent les résultats dans des tableaux. Le nombre estimé de cônes ou de noisettes de hêtres, ainsi que la perte de aiguilles, les taches brunes ou les infestations possibles par les scolytes sont aussi importants que les dommages causés par les tempêtes ou la rupture de la neige sont enregistrés. Heureusement, les nuisibles destructeurs ne sont pas nombreux ici.

Stoeger souligne que le sapin a souffert considérablement dans les années 1980, mais son état s'est amélioré depuis. Aujourd'hui, les pins et les épicéas font face à de nombreux défis en raison de la chaleur et de la sécheresse. "L'Allemagne devrait être un pays de hêtres", conclut-il. Une conséquence du changement climatique est le changement des forêts, ce qui signifie la culture d'espèces plus résistantes à la sécheresse. Il y a cinquante ans, les arbres à feuilles larges constituaient environ 20 % des forêts de Bavière ; maintenant, c'est presque 40 %. "Nous devons nous éloigner des monocultures et nous diriger vers des forêts mixtes."

Vérification de la santé des forêts

