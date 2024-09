- La pénurie persistante d'enseignants persiste dans les établissements d'enseignement de MV

Malgré les efforts d'Allen pour recruter des enseignants supplémentaires, de nombreuses écoles en Mecklembourg-Poméranie occidentale continuent de lutter pour assurer un enseignement régulier en raison d'une pénurie de enseignants. Simone Oldenburg, la ministre de l'Éducation, a rapporté que 24 des 499 écoles publiques n'ont pas pu assurer tous les cours prévus au début de l'année scolaire, contre 11 l'année précédente. Le gouvernement met en place des stratégies telles que le déploiement du personnel, l'apprentissage interdisciplinaire et les méthodes numériques pour combler rapidement ces lacunes.

Augmentation de la demande d'enseignants

Oldenburg a révélé que 631 enseignants ont rejoint les écoles publiques au début de l'année scolaire. Environ 1 000 nouveaux postes sont attendus cette année, avec environ 100 postes vacants ouvertement proposés. Actuellement, il y a 11 850 enseignants dans les écoles publiques, et en incluant les écoles privées, le total s'élève à 13 920, soit environ 200 de plus qu'il y a un an. La population étudiante a également augmenté de 1 200 pour atteindre 164 200.

Seulement un quart des nouveaux embauchés étaient des anciens étudiants enseignants qui ont été embauchés immédiatement après avoir terminé leur formation. Environ 200 enseignants qualifiés ont rejoint le système d'éducation publique via des offres d'emploi, et 240 ont été classés comme "entrants latéraux".

"Les chiffres montrent que le marché national de enseignants fondamentalement formés est presque épuisé. Par conséquent, nous dépendons lourdement des entrants latéraux. Sans eux, nous serions dans une situation difficile", a déclaré Oldenburg. Ces individus sont pleinement qualifiés et ont des mentors pour les soutenir dans leurs tâches quotidiennes. Avant de commencer à enseigner, les entrants latéraux suivent une période de préparation de trois mois.

Focus sur l'allemand et les mathématiques

Oldenburg a mis en avant les méthodes d'enseignement innovantes introduites cette année scolaire. Les élèves du primaire en grades 3 et 4 ont maintenant une heure de plus d'allemand et de mathématiques chaque semaine, nécessitant 60 postes supplémentaires. Une "ceinture de lecture" est également introduite pour améliorer les compétences en lecture dans tous les grades du primaire.

Pénurie d'enseignants persistante

Oldenburg a déclaré que résoudre la pénurie d'enseignants reste un défi majeur compte tenu de la demande nationale. D'ici 2030, plus de 5 000 nouveaux enseignants seront nécessaires pour remplacer ceux qui quitte

Lire aussi: