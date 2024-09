La pénurie de travailleurs qualifiés pourrait entraver considérablement le développement de l'énergie éolienne.

Il semble que le secteur de l'énergie éolienne connaisse une croissance substantielle, mais un manque prononcé de main-d'œuvre qualifiée pourrait entraver considérablement son expansion. L'IG Metall Côte a mené une enquête auprès de 30 entreprises employant environ 28 600 personnes et a découvert que 82 % d'entre elles rencontraient des difficultés pour combler les postes vacants. De plus, seulement 41 % et 50 % des entreprises avec et sans accords collectifs respectifs ont réussi à combler tous les stages proposés.

Dans une tentative d'attirer les employés potentiels, une majorité écrasante (53,9 %) de ces entreprises mettent en place des stratégies supplémentaires, telles que les horaires de travail flexibles, les collaborations avec les établissements d'enseignement, les subventions pour le logement des stagiaires et la possibilité de travailler à distance.

Les répondants ont unanimement (93,1 %) convenu que le manque de compétences dans l'industrie constituait une menace importante pour l'expansion de l'énergie éolienne en Allemagne. En revanche, seulement 14,8 % considèrent les objectifs d'expansion pour l'énergie éolienne terrestre et offshore comme réalisables. L'IG Metall Côte a conclu que la situation des compétences dans l'industrie reste critique et pourrait se révéler être un obstacle à l'expansion de l'énergie éolienne en Allemagne.

Malgré les préoccupations concernant la main-d'œuvre qualifiée, une majorité (67 %) des répondants restent optimistes quant à l'avenir du secteur, indiquant un développement de marché positif, en contraste avec le chiffre de 66 % de l'année dernière. Cependant, un pourcentage notable de 15 % ont également une opinion négative, comparé aux 14 % de l'enquête précédente.

L'énergie éolienne est un pilier essentiel du plan du gouvernement fédéral pour atteindre ses objectifs de conservation de l'environnement. D'ici 2030, 80 % de la demande en électricité est censée êtrecovered by renewable energy sources.

L'expansion du secteur de l'énergie éolienne au-delà de ses tendances de croissance actuelles pourrait être encore plus entravée par la persistance du manque de compétences en main-d'œuvre. La mise en place d'initiatives telles que les collaborations avec les établissements d'enseignement pourrait aider à combler l'écart de compétences, aidant ainsi à l'expansion du secteur.

