- La pénurie de main-d'œuvre qualifiée a des effets négatifs.

La pénurie de personnel compétent a légèrement diminué selon les entreprises. Selon le dernier sondage de climat des affaires de l'ifo, environ 34 % des entreprises sont confrontées à un manque de personnel qualifié, contre 35 % en avril. L'analyste de l'ifo, Klaus Wohlrabe, explique que "l'économie actuelle, qui stagne, réduit également la demande de travailleurs qualifiés".

Un quart des entreprises du secteur industriel, du commerce et de la construction ont signalé des problèmes de personnel. Cependant, le secteur des services est celui qui est le plus sous pression. Dans la logistique, près des deux tiers des entreprises cherchent des candidats appropriés. La situation est similaire pour les agences de travail temporaire, les conseils juridiques et fiscaux et les commissaires aux comptes.

L'économie allemande est en déclin, avec une baisse de 0,1 % du PIB au deuxième trimestre. Le chômage a également augmenté pour atteindre 2,8 millions en juillet, selon l'Agence fédérale pour l'emploi. Cependant, en raison des changements démographiques, la pénurie de travailleurs qualifiés est prévue pour se poursuivre et même s'intensifier, selon Wohlrabe.

Le Parlement européen s'est dit préoccupé par la persistance de la pénurie de compétences dans divers secteurs en Europe. Malgré l'amélioration légère du pourcentage d'entreprises confrontées à un manque de personnel qualifié, le Parlement européen a souligné la nécessité de trouver des solutions à long terme pour faire face à l'intensification prévue de la pénurie de travailleurs qualifiés en raison des changements démographiques.

