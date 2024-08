La pénurie d'azubi dans les fermes atteint un nouveau niveau record

De plus en plus d'entreprises se plaignent du manque de jeunes talents. Près de la moitié (49 pour cent) de toutes les entreprises de formation des chambres d'industrie et de commerce (IHK) n'ont pas réussi à pourvoir tous leurs postes d'apprentissage l'an dernier. "C'est un nouveau record", a rapporté la Chambre allemande de l'industrie et du commerce (DIHK) dans son enquête de formation auprès de 13 000 entreprises.

Il y a un an, c'était 47 pour cent. Plus d'un tiers (35 pour cent) des entreprises qui ont eu du mal à pourvoir des postes ont déclaré qu'elles n'avaient reçu aucune candidature du tout. Cela représente environ 30 000 entreprises de formation restées bredouilles. Les secteurs les plus touchés sont l'industrie, l'hôtellerie, le commerce de détail, les transports et la construction.

"Les chiffres soulignent les défis croissants sur le marché de l'apprentissage. Les petites entreprises sont les plus touchées", a déclaré Achim Dercks, vice-président de la DIHK : "Le manque de compétences commence déjà avec les apprentis."

Les raisons de ce manque sont multiples, allant des changements démographiques à l'insuffisance de l'orientation scolaire. "Il serait utile que les écoles accordent plus de temps à l'orientation professionnelle", a déclaré Dercks. Les sujets économiques, financiers ou STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) devraient avoir une plus grande place.

Cependant, les lycéens doivent également apporter des compétences de base suffisantes pour la formation professionnelle. Cela inclut un minimum de mathématiques et de compétences linguistiques en allemand, la volonté d'apprendre et les compétences sociales. "Notre système éducatif doit s'améliorer dans ce domaine", a déclaré Dercks.

La figure de 47 pour cent de l'année précédente représente maintenant un record, faisant de ce manque de candidats un nouveau record de vacancies dans les postes d'apprentissage que les entreprises n'ont pas pu pourvoir. Malgré l'absence de candidatures dans plus d'un tiers des entreprises touchées, le manque de compétences affecte déjà les apprentis qui commencent, comme l'a souligné Dercks.

