- La pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée en Allemagne de l'Est devient de plus en plus évidente.

En fait, l'Agence fédérale pour l'emploi ne fait plus de distinction entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne dans ses statistiques. Cependant, Andrea Nahles, la Présidente, a remis en avant les disparités entre les marchés du travail des anciens et des nouveaux Länder. Elle a expliqué:

"Le virage démographique dans les États de l'Est se produit à un rythme plus rapide et plus important qu'en Allemagne de l'Ouest", a déclaré Nahles lors de son retour de visites dans les nouveaux États. La principale raison est l'exode massif de jeunes gens des États de l'Est après la réunification. Ainsi, la population âgée dans l'Ancienne Allemagne de l'Est dépasse la moyenne nationale, entraînant un nombre croissant de retraités et une pénurie de travailleurs qualifiés. Tandis que la croissance de l'emploi se poursuit en Allemagne de l'Ouest, elle est déjà en déclin dans l'Est. "L'Allemagne de l'Est sert de prévision démographique pour l'ensemble du pays dans quelques années", a commenté Nahles.

Les travailleurs étrangers stimulent l'économie

De manière surprenante, les données montrent également que l'économie dans la Thuringe tire un grand bénéfice de l'afflux de travailleurs étrangers, comme l'a rapporté Nahles. Depuis 2017, la croissance de l'emploi y est attribuable uniquement aux citoyens non allemands. Cette tendance est observable dans tout le pays depuis 2023. "Compte tenu des élections à venir, il est crucial de maintenir l'attractivité de ces régions pour les immigrants, promouvant ainsi une culture inclusive, diverse et accueillante", a déclaré Nahles. Les élections locales auront lieu dimanche en Thuringe et en Saxe, avec des sondages indiquant un fort soutien pour l'AfD, qui plaide pour des restrictions à l'immigration.

Une observation intrigante depuis plusieurs mois est la hausse continue du chômage malgré la pénurie croissante de travailleurs qualifiés. "Il n'y a aucun signe que cette augmentation régulière ralentisse ou même s'inverse", a déclaré Nahles. L'économiste Fritzi Köhler-Geib a également souligné : "La stagnation économique est maintenant visible sur le marché du travail".

Le taux de chômage en Allemagne a augmenté de 63 000 par rapport à juillet, ajusté saisonnièrement, pour atteindre 2 872 000. Par rapport à août de l'année dernière, cela représente une augmentation de 176 000. Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 6,1 % par rapport à juillet, et le nombre d'offres d'emploi a diminué de 72 000 pour atteindre 699 000 par rapport à l'année précédente. L'Agence fédérale pour l'emploi a basé ses statistiques sur des données jusqu'au 14 août.

"La tendance à la baisse sur le marché du travail se poursuit", a déclaré la secrétaire d'État Lilian Tschan du ministère fédéral du Travail. Elle a vu comme un signe positif que de plus en plus de réfugiés ukrainiens trouvent un emploi. À ce jour, 207 000 citoyens ukrainiens sont en emploi socialement assuré, avec 52 000 supplémentaires en mini-jobs.

Le marché de la formation est en mouvement

La situation semble plus prometteuse sur le marché de la formation. Entre octobre 2023 et août 2024, 418 000 jeunes ont candidaté pour un poste de formation. Cela représente une augmentation de 10 000 par rapport à l'année précédente. À ce jour, 82 000 personnes sont toujours sans poste de formation ou alternative. D'un total de 502 000 places de formation, 158 000 sont restées vacantes. Le nombre d'apprenants non placés et le nombre de places de formation ouvertes devraient considérablement diminuer d'ici la fin septembre, le marché restant dynamique, selon l'Agence fédérale pour l'emploi.

Le président des employeurs, Rainer Dulger, a souligné l'importance d'aborder le manque de compétences à sa source, face au nombre élevé de places de formation vacantes. L'Allemagne a besoin d'améliorations de la qualité de l'éducation et d'une orientation professionnelle orientée vers l'emploi. Près d'un tiers des places de formation sont restées vacantes l'année dernière, avec près de deux tiers non remplies dans les petites entreprises. "Ce fossé est comme un trou noir qui menace nos perspectives d'avenir si nous n'agissons pas", a déclaré Dulger.

