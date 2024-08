- La peinture murale d'un joueur de volley-ball médaillé d'or est raciste

Un mur dédié à la star italienne de volley-ball Paola Egonu à Rome a été vandalisé avec des graffitis racistes. L'œuvre de l'artiste de rue Laika, installée lundi dernier à l'extérieur du siège du Comité national olympique italien (CONI), représentait la joueuse de volley-ball noire célébrant avec l'équipe nationale italienne après avoir remporté l'or aux Jeux olympiques de Paris. La peau d'Egonu avait été peinte en rose.

Initialement, la jeune femme de 25 ans était représentée en pleine smash, avec les couleurs du drapeau italien et le mot "Italianità" (italianité) peint à côté d'elle. Egonu porte le maillot de l'équipe nationale italienne et tient sa médaille d'or fraîchement gagnée. Née en Italie du Nord auprès de parents immigrants nigérians, Egonu est devenue citoyenne italienne en 2014 et a déjà fait face à des actes de racisme. Récemment, un passage d'un livre controversé de l'ancien général et député européen italien Roberto Vannacci a suscité l'indignation, dans lequel il affirmait que les traits physiques d'Egonu ne représentaient pas "l'italianité". Laika a déclaré que le mot sous le mur était une référence à Vannacci.

Le maire de Rome, Roberto Gualtieri, a condamné le vandalisme comme étant "une insulte honteuse à une grande Italienne qui a mené notre pays au sommet du monde". Il a exprimé sa tristesse face à l'existence, en 2024, de racistes "coincés dans leur propre ignorance". Le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, a exprimé sa solidarité avec Egonu.

Le vandalisme du mur rendant hommage à Paola Egonu, une joueuse de volley-ball italienne célébrée, lors des Jeux olympiques, est un incident regrettable qui contredit les valeurs prônées lors de tels événements mondiaux. Paris, où Egonu a remporté sa médaille d'or, témoigne de son talent exceptionnel et de sa résilience, malgré les remarques racistes antérieures.

