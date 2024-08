La peinture murale du zoo de Londres de Banksy nous explique pourquoi des animaux sauvages sont apparus partout dans la ville.

Un mural de l'artiste de rue énigmatique Banksy montre un gorille tenant la grille d'entrée tandis que des oiseaux s'envolent et un lion de mer s'éloigne en se dandinant. Trois paires d'yeux regardent depuis l'obscurité à l'intérieur.

La peinture pourrait expliquer pourquoi les créatures créées par Banksy - d'une chèvre de montagne perchée sur un contrefort de bâtiment à des piranhas tournant autour d'un poste de garde de police à un rhinocéros montant une voiture - ont commencé à apparaître dans les endroits les plus inattendus de Londres depuis neuf jours consécutifs.

Chacune des œuvres publiées sur la page Instagram de Banksy comportait un hashtag London Zoo, a déclaré Dan Simmonds, responsable des opérations animales au zoo. Mais il n'imaginait pas que l'artiste allait décorer la porte du zoo lui-même.

“L'énigme de Banksy, c'est que tout est une surprise”, a déclaré Simmonds. “Nous ne nous attendions certainly pas à ce que cela se produise ici, sur l'un de nos grands volets de fermeture. Mais en entrant et en le voyant, on réalise que oui, nous avons de la chance.”

Simmonds a découvert le mural aux alentours de 6h30 lorsqu'il est arrivé pour nourrir les animaux affamés. Les cyclistes qui font le tour de Regent's Park, où se trouve le zoo, chaque matin étaient déjà en train de prendre des selfies.

Le volet roulant était fermé toute la journée pour mettre en valeur l'œuvre. C'est la saison occupée pour le zoo, mais l'artiste de rue renommé attire rapidement ses propres followers et les foules viennent voir l'œuvre et prendre des photos.

Banksy a commencé sa carrière en taguant des bâtiments à Bristol, en Angleterre, et est devenu l'un des artistes les plus connus dans le monde.

Ses peintures et installations se vendent pour des millions de dollars aux enchères et ont attiré des voleurs et des vandales. Les dernières œuvres ne font pas exception et les employés du zoo ont protégé l'œuvre plus tard dans la journée avec un revêtement en plastique transparent.

Le rhinocéros qui est apparu lundi a été tagué avec du graffiti. Une silhouette de loup sur une antenne satellite montée sur le toit - donnant l'impression de hurler à la lune - a été volée quelques heures seulement après la diffusion de l'œuvre la semaine dernière.

Un grand félin, étendu sur le dos d'un panneau publicitaire délabré, a été enlevé en quelques heures par trois hommes qui ont déclaré avoir été engagés pour le retirer pour des raisons de sécurité.

Le poste de police qui ressemblait à un aquarium a été enlevé près du tribunal de l'Old Bailey pour être placé dans les bureaux de la City of London pour le protéger, a déclaré un porte-parole. Il sera finalement placé à un endroit où il pourra être vu par le public.

Il n'était pas clair si le mural du zoo serait le dernier de la série.

Simmonds a déclaré que le zoo était honoré que Banksy ait choisi l'un de ses can

