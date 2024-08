- La partie exige que MDR diffuse ses publicités promotionnelles de "combat"

Le Tribunal régional supérieur de Bautzen a ordonné à Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) de diffuser la publicité électorale du parti satirique Die Partei à la radio. Le tribunal a rejeté le recours de MDR, affirmant que la représentation de supposé·e·s électeur·trice·s d'AfD abattu·e·s dans la publicité est indiscutablement de la satire.

"Nous passons à l'offensive cette fois"

La publicité montre un couple écoutant l'investiture imaginaire de la nouvelle administration saxonne à la radio. Le personnage masculin, utilisant un dialecte robuste, déclare que "les fascistes sont de retour aux commandes". Il déclare ensuite "Cette fois, nous passons à l'offensive", suivi d'une série de coups de feu. La publicité se termine par un appel à voter pour le parti satirique avant qu'il ne soit "trop tard".

Les partis politiques ont généralement le droit de diffuser leurs publicités électorales pendant leurs créneaux horaires attribués. Les diffuseurs, however, ont le droit de refuser certaines publicités s'il est évident et manifeste qu'elles violent la loi pénale.

Conversation extrêmement dramatisée dans un contexte satirique

MDR a soutenu que la publicité banalise les actes de violence. Cependant, ni le Tribunal régional ni le Tribunal régional supérieur n'ont considéré cela comme tel. Le Tribunal régional supérieur a souligné que la conversation entre le couple dans la publicité est exagérée jusqu'à l'absurde dans un contexte satirique, comme en témoignent leur réponse exagérée aux nouvelles de l'investiture du nouveau gouvernement, le langage insultant et les dialectes outrés des orateurs. De plus, la voix de la femme est modifiée de manière inhabituelle. Pour un auditeur impartial, la qualité satirique devient évidente et est confirmée par la ligne de clôture sobre et factuelle.

La décision de Bautzen est maintenue. Saxe, ainsi que la Thuringe, procéderont au choix d'un nouveau parlement d'État le 1er septembre.

L'affaire concernant la publicité électorale de Die Partei a été entendue au Tribunal de première instance, suite au recours de MDR contre la décision du Tribunal régional supérieur. Le tribunal a maintenu que la nature exagérée et absurde de la conversation, ainsi que les éléments satiriques tels que la voix modifiée et la ligne de clôture factuelle, empêchent la publicité de banaliser les actes de violence.

Reconnaissant le contexte satirique de la publicité, le Tribunal de première instance a confirmé la décision de Bautzen, autorisant la publicité électorale de Die Partei à être diffusée sur les stations de radio de MDR.

