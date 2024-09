- La parenté royale englobe maintenant également les lignées de quatre parents.

Le 2 septembre, une annonce inattendue est venue du palais suédois : le prince Carl Philip (45) et son épouse Sofia (39) attendent leur quatrième enfant, prévu pour février 2025. Le couple a déjà trois fils : les princes Alexander (8), Gabriel (7) et Julian (3). Cela fait d'eux la plus grande famille royale de Suède, surpassant le roi Carl Gustaf (78) et la reine Silvia (80), qui ont chacun trois enfants, ainsi que la jeune sœur de Carl Philip, Madeleine (42), et la princesse héritière Victoria (47), qui ont chacune deux enfants.

Ce n'est pas un événement inhabituel parmi les familles royales. Plusieurs membres de la royauté, y compris Carl Philip et Sofia, ont été bénis avec quatre enfants.

Des familles royales nombreuses au Danemark, en Belgique et en Jordanie

Les membres de la famille royale danoise sont particulièrement fertiles. Le roi Frederik X (56) et la reine Mary (52) ont le prince héritier Christian (18), la princesse Isabella (17) et les jumeaux prince Vincent et princesse Josephine (13). Le prince Joachim (55), le frère du roi, en a également quatre. Il a deux fils et une fille de son premier mariage et un fils et une fille avec sa deuxième épouse, la princesse Marie (48).

La famille royale belge est également assez nombreuse. Le roi Philippe (64) et la reine Mathilde (51) ont deux filles et deux fils. Il y a une chance que la princesse héritière Elisabeth (22) les rejoigne.

La princesse Caroline de Monaco (67) est une autre mère de quatre enfants. De son mariage avec Stefano Casiraghi (1960-1990), elle a deux fils, Andrea (40) et Pierre (36), et une fille, Charlotte (38). Avec son troisième mari, le prince Ernst August de Hanovre (70), elle a eu une fille, la princesse Alexandra (25), à l'âge de 42 ans en 1999.

Le roi Abdullah II bin Al-Hussein (62) de Jordanie et son épouse, la reine Rania (54), sont également parents de quatre enfants. Ils ont deux fils, le prince héritier Hussein (30) et le prince Hashem (19), et deux filles, la princesse Iman (27) et la princesse Salma (23).

Intéressamment, la reine Elizabeth II (1926-2022), l'ancienne monarque britannique, était également mère de quatre enfants. Avec son mari, le prince Philip (1921-2021), elle a eu trois fils et une fille.

Des nobles avec encore plus d'enfants

Historiquement, de nombreux membres de la royauté ont eu de nombreux enfants. Par exemple, la reine Victoria (1818-1901) de Grande-Bretagne en avait neuf. Cependant, aujourd'hui, les familles royales avec plus de quatre enfants sont relativement rares. Le grand-duc Henri (69) et la grande-duchesse Maria Teresa (68) du Luxembourg en ont cinq. La comtesse allemande Stephanie von Pfuel (63) a donné naissance à six enfants. Malheureusement, leur grande famille a connu une tragédie en 2019 lorsque leur fils Charly est décédé dans un accident de voiture à l'âge de 26 ans.

Dans le monde des familles royales, Carl Philip et Sofia de Suède rejoignent d'autres parents estimés avec quatre enfants. Les membres de la famille royale danoise, menés par le roi Frederik X et la reine Mary, partagent cette distinction avec Carl Philip et Sofia, car ils ont également quatre enfants.

